Marina Ledo Sobrado: "En los 80 nos decían que nos fuésemos a fregar, pero siempre me hice respetar"

Marina Ledo Sobrado deja la Policía Local de Vigo después de 35 años de servicio con la satisfacción de ser una de las tres mujeres pioneras que en el año 1981 aprobaron las oposiciones y entraron en un cuerpo hasta entonces exclusivamente masculino. Los comienzos no fueron fáciles y en la calle reconoce que debían soportar comentarios denigrantes. Pero su valentía abrió la puerta a que solo un año después entrase un segundo grupo de compañeras y empezase a normalizarse su presencia en la ciudad. Ledo recibió ayer el homenaje del alcalde, Abel Caballero, que reconoció la importancia de su trabajo por la "igualdad" dentro de la administración.

-¿Con 28 años y cuatro hijos en aquel momento qué la llevó a presentarse a la oposición de la Policía Local?

-Había estudiado Magisterio y llevaba ocho años trabajando de profesora, pero era una vida muy rutinaria. Los problemas eran casi idénticos un curso tras otro y siempre fui de buscar motivaciones, así que salieron oposiciones para auxiliar de biblioteca y Policía Local y como se celebraban estas antes decidía probar y superé las pruebas físicas. Llegué con el espíritu de ver cómo era y, si no me gustaba, regresar a mi puesto. Pero me enganchó desde el principio.

-¿Tuvo el respaldo de la familia en aquella época?

-Lo vieron como algo bastante natural pese a que no había ninguna mujer en el cuerpo. Conocían mi carácter y que soy echada para adelante, así que no les pilló por sorpresa.

-¿Cumplió las expectativas el trabajo?

-Y las superó. La parte más gratificante es poder ayudar a las personas y a nivel personal me encantaba que cada día fuera distinto. Salías de casa sin saber a lo que te ibas a enfrentar. Siempre fui una policía vocacional, de calle, y los últimos años en la oficina fueron ya los peores.

-¿Cómo fue la acogida entre los compañeros y a pie de calle?

-Con el resto de policías nunca tuve problema, pero los ciudadanos fueron mucho más intransigentes con nosotras. En la calle teníamos que escuchar comentarios del tipo vete para casa a fregar o esta no es una profesión para vosotras. Es curioso que nos lo decían tanto hombres como mujeres. Sobre todo al principio era habitual que en una situación tensa el afectado intentara socavar mi autoridad, pero siempre he sabido ser correcta y cortante al mismo tiempo cuando era necesario y supe lidiar bien con estas situaciones. Nunca tuve problema en hacerme respetar. Y además no es algo exclusivo de esta profesión. También las primeras conductoras del transporte urbano tuvieron que soportar comentarios. Siempre pasa lo mismo ante los cambios, pero merece la pena apostar por ellos.

-¿Ha cambiado mucho la situación de la mujer en la policía?

-Con respecto al ciudadano la presencia de mujeres está totalmente normalizada, pero es cierto que seguimos siendo pocas. Ahora mismo son algo más de treinta mujeres en un cuerpo de casi 250 personas. Fuimos pioneras y abrimos la puerta a nuevos grupos, pero sigue siendo insuficiente.

-¿A qué lo atribuye?

-Es un trabajo por el que merece la pena esforzarse y darlo todo, pero también es cierto que tiene sus dificultades. Es muy sacrificado, soportas unos horarios complicados para conciliar con la familia y hay riesgos, eso es innegable. Pero mi mensaje es alentador porque es gratificante.

-¿Ve diferencias entre hombres y mujeres a la hora de resolver algunos conflictos?

-En el trabajo no creo que la cuestión de género influya. Actuar bien y ser eficaz depende de la sensibilidad de cada policía, hombre o mujer, para enfrentarse a determinadas situaciones y de su carácter y capacidad de autocontrol. Ser policía requiere mucho conocimiento de uno mismo y saber medir la actitud correcta ante cada situación y eso no te lo da el ser hombre o mujer. Depende de la educación que cada uno haya recibido y de su formación profesional.

-¿Cuáles son los momentos más duros y los mejores que recuerda de los primeros años?

-Duros hubo muchos. La primera vez que me enfrenté a un atropello grave, a un robo, a un suicidio,... son intervenciones que te impactan y solo con el tiempo te vas haciendo a la idea y lo asumes como parte de tu trabajo. Pero también hay grandes satisfacciones. En aquellos años nos encontrábamos a muchos jóvenes enganchados a la droga y algunos acababan sincerándose y contándote su experiencia y ayudarlos era duro pero también muy gratificante.

-¿Cree que la ciudadanía comprende el trabajo de la Policía?

-No en toda su dimensión. Poner multas, cortar una calle o sancionar alguna conducta inapropiada es una parte mínima de todo el trabajo que hace la Policía Local de Vigo. Hay mucho trabajo social y de convivencia que se hace de forma discreta pero que no da grandes titulares y es desconocido para la mayoría. Pero es lo más gratificante y lo que hace que el esfuerzo merezca la pena.