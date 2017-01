El gobierno del Área asume el plan de transporte de Vigo y se une frente al "boicot" de la Xunta

El gobierno del Área Metropolitana presentará un recurso de alzada ante el vicepresidente de la Xunta contra la resolución de la Dirección Xeral de Administración Local negándose a inscribir el nuevo ente supramunicipal en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia. Los ocho alcaldes integrados en la Junta de Gobierno Metropolitana dejaron claro ayer que este recurso por vía administrativa es solo "un primer paso" en las acciones que están dispuestos a emprender contra el veto autonómico para continuar adelante con su actividad y dejaron la puerta abierta a presentar un recurso por la vía Contencioso-Administrativa si la Xunta no rectifica y reconoce la constitución legal del Área el pasado 1 de diciembre.

"La resolución de la Xunta es arbitraria e indebida y cualquier tribunal la anulará. Se redactó al dictado político del vicepresidente de la Xunta", denunció ayer el alcalde de Vigo y presidente metropolitano, Abel Caballero, tras la segunda Junta de Gobierno, esta vez extraordinaria, en la que junto a los alcaldes de Nigrán, Porriño, Cangas, Moaña, Gondomar, Salceda de Caselas y Fornelos de Montes se decidió de forma unánime actuar por la vía administrativa y judicial contra el "intento de boicot" por parte del Gobierno gallego.

Los ocho alcaldes de PSOE, BNG y Marea que sí están integrados en el Área cerraron ayer filas además con la interpretación del convenio del transporte metropolitano que realizan desde Vigo. El vicepresidente primero y alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, actuó de portavoz de los regidores presentes para aclarar que la Junta de Gobierno no tiene "ninguna duda" sobre cómo debe ser la participación del transporte urbano de Vigo en el plan metropolitano y dio por buena la propuesta realizada desde Vigo de subvencionar a los vecinos de la comarca un viaje de entrada a la ciudad y otro de salida frente a los transbordos ilimitados dentro de la capital que quiere aplicar la Xunta. "No podemos cargarle ese coste a la ciudad de Vigo", abundó el regidor de de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE).

La Junta de Gobierno quiere implantar cuanto antes el transporte metropolitano con la participación de Vigo en estas condiciones "para beneficiar cuanto antes a todos los vecinos" y reclaman a la Xunta que "luego", si no está conforme con estas condiciones, que recurra a la vía Contencioso-Administrativa como avisó en reiteradas ocasiones para que sea un juez el que decida los términos del nuevo sistema de transporte metropolitano firmado por el Concello de Vigo y la Xunta en julio y que las administraciones autonómica y local interpretan de formas radicalmente distintas.

También fue Pazos el encargado de realizar en nombre de los ocho ayuntamientos que integran el Área Metropolitana "un nuevo llamamiento a la cordura" a los seis alcaldes del PP -Mos, Redondela, Baiona, Soutomaior, Pazos de Borbén y Salvaterra- que decidieron ausentarse de la asamblea constituyente el pasado 1 de diciembre y no participar de las decisiones del nuevo ente. Mano tendida a los populares, pero también un mensaje claro: "Se puede y se debe avanzar de forma conjunta frente a todos los obstáculos", destacó el alcalde de Cangas insistiendo en que el recorrido del Área es "imparable".

Reunión extraordinaria

La de ayer era la segunda reunión de la Junta de Gobierno en su sede en el antiguo Rectorado de Areal y la primera de carácter extraordinario. El primer punto era decidir las medidas con las que se intentará reaccionar a la decisión de la Xunta de no reconocer la legalidad del Área. A este respecto, Caballero aseguró que la resolución publicada el 30 de diciembre por Administración Local es "arbitraria" e incurre además en "gravísimos errores administrativos" al, entre otras cuestiones, no dar conocimiento a las partes de los documentos en los que se basa la decisión. El alcalde de Vigo aludió a un informe que habría emitido la Consellería de Infraestructuras y del que no se tiene constancia en la capital metropolitana.

La negativa de la Xunta a inscribir y reconocer la existencia del Área generó un rechazo unánime entre los ocho alcaldes que no son del PP y que están dispuestos a seguir adelante y empezar a coordinar competencias que están en manos de los concellos y para las que no precisan intervención de la Xunta. No obstante, ayer acordaron desarrollar todo el contenido de la ley y pedirán formalmente a San Caetano que nombre a sus representantes en el Comité de Coordinación del Transporte Metropolitano y en la Comisión de Ordenación de Territorio y Urbanismo.

El alcalde de Vigo explicó que el primero órgano que se encargará de definir las necesidades de transporte en el Área está integrado por tres miembros con derecho a voto de los que a la Xunta le corresponde nombrar a uno. Otros dos quedan en manos del ente supramunicipal, que debe elegir a un representante de los municipios con transporte urbano y a otro entre el resto de concellos. "Enviaremos requerimientos a la Xunta para que elija a sus miembros y cumpla la ley. Queremos formar estos órganos cuanto antes para ponernos a trabajar", destacó Caballero, partidario de "hablar a fondo con todos los ayuntamientos sobre transporte" frente a la campaña del PP de Vigo para informar de las diferencias del modelo propuesto por el Concello de Vigo y la Xunta y que tildó de "propaganda patética y lamentable".

El presidente destacó que el Área empieza a tomar decisiones "importantes" y puso como ejemplo el "guión" de plan metropolitano de actividades y obras que ahora deberá desarrollarse y que fija 15 líneas estratégicas, entre ellas la coordinación de los servicios de emergencias, la promoción turística y cultural, el impulso a planes de empleo conjuntos, profundizar en la cohesión social y de servicios sociales entre los ayuntamientos, la planificación conjunta de recursos educativos y la demanda de mejoras en materia sanitaria.

A este respecto, Caballero avanzó que el nuevo ente reclamará participación en la regulación del tráfico y el diseño de las comunicaciones con el hospital desde todos los ayuntamientos de la comarca y que se analizará a fondo las necesidades en Atención Primaria. "Hay centros de salud para los que se cedió suelo en Vigo y en otros ayuntamientos y de los que nada se sabe. Hay muchas cuestiones en las que trabajar más allá del tema concreto del transporte", zanjó el alcalde de Vigo.