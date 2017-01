Pedrosa busca fórmulas legales para frenar a Caballero, que mantiene el veto

Tras meses de tenso enfrentamiento y acusaciones cruzadas, Teresa Pedrosa y Abel Caballero se verán las caras mañana, jueves, en el pleno de Zona Franca aunque la convocatoria no será para la aprobación del presupuesto de 2017, aún pendiente. La cita servirá tan solo para elevar más, si cabe, la tensión ya que el alcalde vigués y presidente del organismo decidió convocar una sesión extraordinaria únicamente para instar a la delegada a que le remita el documento del presupuesto de este año.

"A eso tenemos que llegar, a tener que convocar un pleno para que me envíe el presupuesto que no quiere enviar", dijo Caballero, a quien Pedrosa replicó horas después a través de una rueda de prensa en la que remarcó que "el presupuesto está redactado conforme a la ley" y que ya se lo ha enviado "tres veces" al regidor. Por ello, reiteró que no hará un "presupuesto ilegal" como le pide el alcalde ya que, dijo, el propio Ministerio de Hacienda avaló los textos tal y como los presentó en julio, mes en el que se dejó en suspenso la aprobación del documento con el compromiso de convocar un nuevo pleno en un plazo de quince días.

En noviembre, el comité de Zona Franca aprobó una nueva partida de 2,5 millones de euros para la rehabilitación de la Panificadora como demandaba Caballero quien, no obstante, rechazó el borrador por incluir una partida de 5,5 millones para "comprar a la Xunta los edificios de la ETEA que en su momento adquirió el presidente Touriño".

"Él se compromete y luego incumple", lamentó Pedrosa, que indicó que ha pedido hasta en ocho ocasiones hablar con Caballero para desatascar la situación. "Si hay algún proyecto que no gusta lo lógico es debatirlo, unas veces se gana y otras se pierde", dijo la delegada al respecto de la partida de 5,5 millones para la ETEA.

Mientras tanto, Zona Franca permanece con el presupuesto prorrogado sin que el reglamento del Consorcio, que data de 1951, incluya cómo "combatir" el "poder" del presidente. Por este motivo, Pedrosa ha revelado que los servicios jurídicos del ente público estudian "posibilidades de funcionamiento" y también ha acudido a la Abogacía del Estado para exigir "responsabilidades a aquellos que no las ejercen", en clara alusión a Caballero, al que acusó de "incumplir sus obligaciones" de convocar un mínimo de cuatro plenos al año desde que preside el organismo.

Nuevo bloqueo

Cuando llegue el momento de llevar el presupuesto al pleno, la minoría de Caballero no podrá impedir la aprobación de la partida de 5,5 millones de euros que, subraya el regidor, "Pedrosa le quiere regalar a la Xunta por la ETEA".

Así, aunque las cuentas del Consorcio tendrán que actualizarse al estar en un nuevo año, el alcalde cuenta con que esa partida aparezca de nuevo pero advierte de que no podrá ejecutarse porque se negará a tramitar los convenios para ello. "Tendrá la partida pero no la autorización para gastarla", aseveró Caballero, que lamentó la falta de consenso en un organismo en el que "el acuerdo es fundamental" y culpó de ello a la delegada por intentar "engañarle". "No hay confianza y no le voy a dejar que el dinero de Vigo se lo dé a la Xunta", subrayó.