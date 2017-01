El gobierno del Área decidirá cómo actúa ante el anuncio de la Xunta de ir al juzgado

El antiguo Rectorado del Areal acoge este miércoles la segunda junta de gobierno del Área Metropolitana con los mismos protagonistas que acudieron a la primera y la ausencia de nuevo de los seis alcaldes populares que reniegan del organismo mientras no se integre el transporte urbano de Vigo en el plan de transporte de la Xunta. Aunque en el orden del día de la convocatoria de hoy no lo incluye, sin duda Abel Caballero y los siete regidores que sí confirmaron su presencia abordarán cómo responde el nuevo ente supramunicipal al anuncio realizado por la Xunta el pasado 5 de enero de que interpondrá un recurso en el tribunal contencioso-administrativo contra la constitución del Área Metropolitana al considerar que vulnera la propia ley al no incluir "de forma efectiva" la integración del transporte de Vigo en el modelo gallego.

Ante este "anuncio" de la Xunta que Caballero asegura que "está condenado a perder", el alcalde vigués propondrá al gobierno del organismo promover un recurso de alzada contra el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para forzarle a que sea él "y no una funcionaria" quien firme personalmente "de su puño y letra" el veto al Área.

El ordel del día de la junta de gobierno de hoy, además, incluye otro envite al Gobierno gallego ya que se le solicitará que nombre a los miembros que le corresponden en el Comité de Coordinación del Transporte Metropolitano y en la Comisión de Ordenación de Territorio y Urbanismo del Área así como que apruebe el decreto que discipline el régimen de organización y funcionamiento de esta última comisión.

El último punto del orden del día será analizar la elaboración del plan metropolitano cuatrienal de actividades, obras y servicios del nuevo organismo. "Eso es lo que le importa a la gente, sus problemas y yo quiero que el Área sea para eso mientras Feijóo, Rueda y Muñoz a lo que se dedican es a hacer ruido político"., dijo el presidente del nuevo ente supramunicipal.

A este respecto, Caballero recriminó con dureza la actitud del PP de Vigo y, en concreto, la de su presidenta, Elena Muñoz, que Feijóo "usa como ariete contra Vigo". "Ya sabemos por qué Feijóo se esforzó tanto en que Muñoz fuese la presidenta del PP de Vigo, para que le hiciera ese trabajo de atacar y defender que la Xunta no quiere pagar, para que haga ese tristísimo papel", lamentó el alcalde vigués, que circunscribió el reparto de folletos por parte de los populares por la ciudad y demás municipios del área a una "campaña desaforada de Feijóo en contra del Área de Vigo, propia de la tirria que le tiene a esta ciudad y que ahora extiende a todo el territorio".

"De Feijóo ya me lo espero todo, ya sé cómo es. La palabra Vigo le genera sarpullidos", aseveró.