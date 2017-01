El Puerto convertirá en oficinas las cuatro viviendas de su sede en Praza da Estrela

El Puerto renuncia a esas viviendas de las plantas superiores de su sede de Praza da Estrela que sirvieron durante medio siglo como alojamiento a cargos directivos desplazados de otras ciudades. Vacíos desde hace años, los cuatro pisos suman 600 metros cuadrados que se transformarán, probablemente ya este año, en oficinas de los departamentos que la Autoridad Portuaria tiene esparcidos en localizaciones alejadas de su central administrativa.

Con entrada independiente por el número 6 de la calle Concepción Areal, las viviendas ocupan la tercera y segunda planta de la sede de la institución portuaria. Sus enormes ventanales las envuelven de una intensa luz natural y una balconada ofrece una visión panorámica impresionante, desde As Avenidas hasta la calle Colón. Su distribución interior no es homogénea ni en formas ni dimensiones, pero no hay habitación pequeña en estas señoriales paredes.

Los últimos inquilinos datan de la época del anterior responsable de la Autoridad Portuaria, Ignacio López-Chaves. Con anterioridad, casi desde la construcción de la sede hace 50 años, las viviendas permanecieron siempre ocupadas. "Desde hace tres años están vacíos", indican desde Praza da Estrela. Aún conservan algunos muebles y electrodomésticos utilizables, aunque ya comienzan a notarse los efectos de ese estado desangelado en gran parte del mobiliario y en el suelo de madera. A este deterioro ha contribuido la extensión de humedad por las filtraciones procedentes de la cubierta.

Junto con la de A Coruña, la sede del Puerto de Vigo es una de las pocas de España que disponen de viviendas para sus ejecutivos. El presidente de la institución viguesa ha decidido prescindir de todas y convertirlas en oficinas. Para Enrique López Veiga representan una oportunidad para acercar algunos importantes servicios. Entre los que se propone reubicar en los más de 600 metros cuadrados de las dos plantas de Praza da Estrela, el de Medio Ambiente. Con oficinas en el puerto pesquero de O Berbés, el departamento que dirige Carlos Botana figura entre los que Veiga más ha potenciado en este primer año de mandato. No en vano lleva el peso de varios de los planes más ambiciosos de la nueva planificación portuaria Blue Growth.

La previsión del dirigente portuario es acometer este año la reconversión de los pisos en oficinas. Todavía no hay una estimación de cuánto podrían costar las obras, pero tampoco esto parece que vaya a suponer un problema. Tras recibir la confirmación de que recibirá de Puertos del Estado un millón de euros del Fondo de Compensación Portuario, López Veiga dedicará una parte a la reforma en la sede.

Esta actuación no se limitará a la creación de las mencionadas oficinas. El dirigente portuario aprovechará la inversión para adaptar el viejo edificio a las exigencias actuales en cuanto a accesibilidad. Salvo por la rampa de entrada, cualquier persona impedida difícilmente podría avanzar sin ayuda más allá de la planta baja. La sede portuaria carece hasta de ascensor. Y esta resulta una carencia chocante. Porque sí hay un elevador en la segunda planta, claro que con la única funcionalidad de facilitar el acceso al puesto de trabajo de los ocupantes de los pisos.