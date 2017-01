Los empresarios de Mos urgen un acuerdo para desbloquear el billete metropolitano

Los representantes de la Asociación de Empresarios de Mos (Aemnos) mantuvieron ayer una reunión con el alcalde de Vigo a quien trasladaron la importancia de que se desbloquee el transporte metropolitano dentro del Área Metropolitana de Vigo y le pidieron que ponga "todo lo que esté en su mano" para solventar la situación, poniendo como prioridad "el sentido común y el bienestar de todos los ciudadanos que forman el Área Metropolitana".

"Es urgente que se llegue a un acuerdo y el Área se ponga en marcha cuanto antes porque tenemos una necesidad urgente de que el transporte funcione", dijo el presidente de Aemos, Manuel Castro, quien recordó que el 60 por ciento de los empleados de empresas de Mos son vecinos de Vigo, lo mismo que ocurre con otros polígonos en Porriño o Gondomar. Por ello, una de las prioridades de la asociación es que el transporte público solucione las carencias de movilidad de los polígonos industriales, evitando el uso del transporte personal y los problemas derivados de éste, incluida la contaminación", señalaron.

Tras el encuentro con los empresarios, Caballero afirmó ante los medios de comunicación que comparte con ellos la "importancia" del Área Metropolitana y la "coordinación de toda la zona" a través de este organismo pero lamentó que no cuenta con un interlocutor por parte del Concello de Mos dado que la alcaldesa de este municipio, Nidia Arévalo, "invalida el diálogo al no estar en el gobierno del Área". Así, el regidor vigués calificó de "correcto" el planteamiento que le realizaron los empresarios de que "una línea de Vitrasa llegue a alguno de los ámbitos industriales de Mos, cercanos al aeropuerto" pero que es un asunto a tratar en el seno del organismo supramunicipal. "No sé cuál es el lugar de encuentro para hablarlo con la alcaldesa de Mos porque hay un clima de ruptura, de confrontación total por su parte", dijo Caballero, que dijo ver con "simpatía" la propuesta de Aemos pero se preguntó "¿quién la paga? ¿la paga Vigo para Mos?¿O lo hablamos en el Área y vemos cómo se resuelve?".

Preguntado al respecto del recurso anunciado por la Xunta ante el contencioso administrativo contra la constitución del Área Metropolitana, el regidor vigués dijo que "de momento es un anuncio para la prensa" y aseguró no estar "nada preocupado" por esa posibilidad. "El Área es legítima", aseveró para acto seguido recordar que en la junta del gobierno del ente supramunicipal están representados no solo el PSOE sino el BNG, las Mareas y alcaldes independientes que representan, en total, al 83 por ciento del territorio. "Todos compartimos el entusiasmo y el deseo del Área y claro que habrá discrepancias pero las resolveremos", recalcó.