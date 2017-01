La junta de personal del área sanitaria reclama 14 nuevos pediatras

La plantilla de pediatras en los centros de salud del área sanitaria de Vigo es de 42 profesionales. La junta de personal considera necesario aumentarla, mediante oposición, con otros 14 para atender la demanda y para que no haya problemas para sustituir bajas y vacantes. Advierte que, para una asistencia de calidad, los cupos de estos facultativos no deberían superar las 900 cartillas y, sin embargo, la media es de 1.200.

Junto a la Asociación de Vecinos Novo Vigo de Navia y la plataforma SOS Sanidade Pública, los sindicatos hicieron esta mañana un llamamiento a la ciudadanía para defender la Atención Primaria acudiendo a la manifestación del miércoles, que terminará ante el centro de salud de Navia (19 horas). Los convocantes ponen a este ambulatorio como un ejemplo de los "déficits" de esta asistencia en el área. Alertan de que hay más de un millar de vecinos a los que les han negado su adscripción al centro por la "saturación" de la plantilla. Aseguran que sus médicos de familia tienen una media de 1.600 habitantes designados y alguno, hasta 1.800, cuando el Plan de Mellora de Atención Primaria recomendaba establecerla en 1.200 pacientes y no superar nunca los 1.500.

El Sergas responde que se incrementó la plantilla con una médico de familia, pero los sindicatos le recuerdan que es una plaza trasladada desde el Casco Vello (donde no se cubrió una jubilación) y lleva en el centro ya seis meses. "No se puede dar más cobertura a la población y, a la vez, bajar los cupos de los facultativos con un solo médico más", critica Ángel Cameselle, de CCOO. Manuel González Moreira, de la CIG, reprocha que "por cuestiones económicas" no se está incrementando la plantilla.

En cuanto a la población infantil, solo hay dos pediatras para atender a "uno de los barrios con más niños de Galicia" y con un importante porcentaje de menores entre 0 y 3 años, que son los que más carga de trabajo ocasionan, con los controles de edad y las vacunaciones.