Caballero acusa a Feijóo de "obstaculizar" el funcionamiento del Área de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este lunes que no está "nada preocupado" por el anuncio de la Xunta de interponer recurso contencioso administrativo contra la constitución del Área Metropolitana, y ha acusado al gobierno gallego y al presidente, Alberto Núñez Feijóo, de pretender "obstaculizar" el ente supramunicipal "con métodos espúreos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, durante una visita al barrio de O Calvario, y ha proclamado que "el que tiene que estar preocupado es Feijóo por lo que le está haciendo a la ciudad". Asimismo, ha criticado que la Xunta "está obstaculizando con métodos espúreos la constitución legal y legítima de un Área Metropolitana que agrupa a medio millón de personas".

En todo caso, Caballero ha precisado que "no hay ningún recurso presentado" y que, a día de hoy, lo único que hay es "una nota de prensa" anunciando la intención de la Xunta de acudir a la vía contenciosa. "Es la Xunta haciendo política contra Vigo", ha reiterado.

"No estoy nada preocupado. El Área Metropolitana es legítima", ha insistido el regidor olívico que, no obstante, ha admitido que es "inconveniente" que haya seis de los 14 alcaldes (los del PP) que no hayan querido sentarse en la Junta de Gobierno.



Empresarios de Mos

Por otra parte, Abel Caballero ha mantenido este lunes una reunión con la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos), y ha asegurado que este colectivo comparte enteramente su posición sobre la puesta en marcha del Área y sobre el transporte metropolitano.

Según ha informado el alcalde, estos empresarios plantean la posibilidad de que una línea del bus urbano (Vitrasa) pudiera extenderse hasta la zona industrial próxima a Peinador, y que pertenece al territorio municipal de Mos.

El alcalde de Vigo ha afirmado que ve esa idea "con simpatía" pero no podrá sentarse a dialogarlo con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, porque ella "abandonó" el Área Metropolitana. En esa línea, ha criticado el "clima de ruptura y confrontación total" de la regidora 'popular' de Mos, y ha lamentado que no tenga "interlocutora" en el ámbito del Área para debatir esa propuesta de Aemos.