La Xunta recurrirá en el Contencioso la constitución del Área Metropolitana

La constitución del Área Metropolitana llegará finalmente a los juzgados después de que la Xunta anunciase que interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el organismo, creado el pasado 1 de diciembre.

La decisión del Gobierno gallego se remitió a los medios de comunicación a primera hora de la tarde de ayer, jueves, apenas unas horas después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, instase al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "acudir a los jueces" contra el Área Metropolitana en lugar de "autoconstituirse en juez y decir que el Área no estaba constituida".

El comunicado remitido por la Consellería de Vicepresidencia -que no quiso hacer manifestaciones sobre su decisión- se recuerda que la legislación de régimen local reconoce a la administración autonómica la facultad de impugnar los actos de las entidades locales que afecten a sus competencias y considere contrarios al ordenamiento jurídico. Así, subraya el texto que los actos de constitución del Área "se consideran contrarios" a la ley del Área aprobada por el Parlamento gallego el pasado 27 de julio, "entre otras".

Añade el texto que la Asesoría Xurídica Xeral considera que "no se dan los presupuestos legales imprescindibles para la legal constitución y puesta efectiva en funcionamiento del Área Metropolitana" a consecuencia de lo establecido en la Disposición adicional décimo primera de la ley del Área, que reclama que para la constitución del organismo es necesaria la "previa integración efectiva del transporte de Vigo en el plan de transporte metropolitano de Galicia".

"Resulta evidente que la efectiva puesta en funcionamiento del Área requiere la previa integración efectiva del transporte urbano de Vigo en el plan de transporte metropolitano de Galicia", continúa.

El argumento es el mismo que mantiene el Gobierno gallego desde que el Concello y la Consellería de Infraestructuras no coincidieron en la interpretación del convenio del transporte metropolitano y la integración del transporte urbano de Vigo en éste. Caballero rechaza equiparar la tarjeta verde de Vitrasa -con ventajas para los empadronados- a la tarjeta metropolitana y propone que los dos primeros transbordos a Vitrasa sean gratuitos, a la llegada y a la salida. Sin embargo, rechaza que el resto de trayectos urbanos sean subvencionados, ya que éstos los tendrían que costear en solitario las arcas municipales. Para este segundo caso, defiende que sea la Xunta las que los financie. Por su parte, el Gobierno gallego quiere la plena integración del transporte urbano con las mismas tarifas para todos los usuarios.

Acatar la decisión judicial

Cuando surgieron esas diferencias, Caballero propuso a la Xunta que acudiese al Contencioso y se comprometió a acatar la decisión judicial sin recurrirla en primera instancia pero ha sido ahora, con la constitución del Área, cuando el Ejecutivo gallego ha decidido ponerse en manos de los jueces. "En este momento el transporte de Vigo no se encuentra efectivamente integrado en el transporte de Galicia por lo que no se puede poner en funcionamiento el Área Metropolitana", remarca el comunicado, que aclara que la impugnación de la constitución se basará en los informes del Consello Consultivo al respecto. Recuerda que éste es el supremo órgano de las administraciones gallegas y "por lo tanto" del Concello de Vigo que, "no obstante, no siguió los criterios de legalidad marcados por el órgano". En todo caso, la Xunta,que hace una semana comunicó la negativa por parte de la Dirección Xeral de Administración Local a inscribir el Área en el Rexistro de Entidades Locais, dice que en el momento en el que se den los presupuestos legales para la posible constitución efectiva del Área "podrá convocarse de nuevo la sesión constitutiva de la asamblea metropolitana y se procederá entonces a la elección de su presidente conforme a la legalidad".