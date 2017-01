Excelencia viguesa en tierras celtas

El talento vigués cosecha premios en tierras irlandesas. Nerea Leyenda y Cristina Ponce, dos alumnas de la Escuela de Empresariales, fueron elegidas como las más brillantes de sus respectivas especialidades en Business y Marketing durante el intercambio que realizaron en el Institute of Technology Galway-Mayo (GMIT). Nerea regresó a Vigo para realizar sus prácticas y acabar este curso el grado de Comercio, pero Cristina, que ya viajó en su último año de carrera, decidió aprovechar su estancia allí para probar suerte en el mercado laboral y desde el pasado junio trabaja en el departamento de ventas de la empresa de software Ipswitch.

"Me quedé porque aquí las cosas están mejor que en España. Decidí tantear el terreno y tuve suerte. De hecho, acabé los exámenes un lunes y, al día siguiente, ya hice la entrevista. La empresa abrió en verano la oficina de Galway para que sea su nuevo centro de operaciones en Europa y yo me ocupo de buscar oportunidades de negocio en Portugal, España, Brasil y Latinoamérica. He ido ganando confianza y en la empresa se valora el esfuerzo", celebra Cristina, de 22 años.

Su compañera Nerea, de 21, eligió Galway por el idioma. "Siempre quise experimentar con un intercambio en el extranjero. La escuela tiene otros convenios con universidades de Alemania o Polonia donde las clases también son inglés, pero yo quería hablarlo las 24 horas del día. La experiencia resultó increíble y que te gratifiquen con un premio por estudiar en un idioma que no es el tuyo es muy reconfortante. Creo que en España también deberían darse estos reconocimientos".

El idioma fue el principal obstáculo del intercambio en el GMIT pues ambas destacan la formación recibida en la escuela de Torrecedeira. "Hay que trabajar para aprobar pero con el nivel de Vigo no tenemos problema", sostiene Cristina. "Mi sensación fue que tenemos una preparación mejor. La estancia en Galway me sirvió para apreciar mis estudios. A veces nos quejamos y no valoramos lo que tenemos", añade Nerea.

La joven viguesa realiza sus prácticas en la empresa CE Consulting Empresarial y, a finales de mes, formalizará un contrato de formación. "Me atraen las ramas de la contabilidad y la fiscalidad y en este trabajo puedo abordar ambas. Es la combinación perfecta. Mi idea es seguir trabajando y también cursar un máster en fiscalidad", avanza sobre sus planes de futuro.

Aunque el premio como mejores alumnas, además de un cheque de 100 euros, cuenta con el patrocinio de una empresa, Nerea prefiere quedarse en España. "Aunque nunca sabes dónde vas a acabar", añade.

Cristina decidió probar con la especialidad de marketing tras llegar a Galway. "Había hecho prácticas en una asesoría y me di cuenta de que no me veía haciendo ese trabajo, así que decidí cambiar y resultó bien". Cuando fichó por Ipswitch todavía no había recibido el premio, pero tanto ella como Nerea creen que estos reconocimientos ayudan. "Además de interesarles mi perfil porque hablo español, me preguntaron si era buena en la universidad. Y también les llamó la atención que en Vigo había hecho otras prácticas en una empresa de software. Con el tiempo, parece que todo se conecta y todo es útil. La Escuela de Empresariales nos da esta oportunidad para no salir al mercado sin ninguna experiencia como pasa en algunas carreras", reconoce.

En su clase, la mayoría de compañeros eran irlandeses, pero Nerea compartió el curso con muchos estudiantes de intercambio como ella: "Te adaptas a sus hábitos y a sus horarios. La experiencia me ayudó a ser tolerante y a saber trabajar con otras culturas. Abres tu mente y aprendes muchísimo". Cristina ratifica esta visión: "Es completamente cierto que la experiencia Erasmus te cambia. Te ayuda a ganar confianza en ti mismo y a defenderte en la vida".