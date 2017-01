Cangas propondrá recurrir al Contencioso contra la Xunta por el Área Metropolitana

La junta de gobierno del Área Metropolitana de Vigo volverá a reunirse el próximo miércoles, día 11 de enero, con los ocho alcaldes que acudieron a la primera celebrada el pasado 29 de diciembre. El orden del día de esa segunda convocatoria incluye dar cuenta de la notificación de la Dirección Xeral de Administración Local sobre su negativa a inscribir el Área en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia (Relga) y dar los primeros pasos para diseñar el plan cuatrienal de trabajo que incluye la elaboración de un plan de transporte metropolitano propio.

Uno de los asuntos a tratar en la reunión será cómo abordar la situación en la que se encuentra el ente, legitimado para los ocho alcaldes de Vigo, Cangas, Moaña, O Porriño, Nigrán, Gondomar, Salceda y Fornelos pero no reconocido por los otros seis regidores populares de Baiona, Mos, Redondela, Pazos de Borbén, Salvaterra y Soutomaior y, en último término, por la Xunta.

El vicepresidente primero del Área Metropolitana, Xosé Manuel Pazos abogó por acudir a los tribunales para que el Gobierno gallego "deje de paralizar" la institución. "Podemos ir contra la Xunta por no desarrollar una ley aprobada en el Parlamento", aseveró el regidor de Cangas, de ACE-SON, que remarcó que el intento de bloqueo tendrá "consecuencias" a la hora de la cesión de las competencias o de la financiación por lo que "hay que utilizar todos los medios posibles para que no la paren otra vez".

Tanto Pazos como los siete alcaldes que apoyan el Área tal y como se constituyó el 1 de diciembre coincidieron en criticar la "instrumentalización" que hace el PP de la Xunta y sus "maniobras" al respecto.

Pese a estar de acuerdo con Pazos en el fondo, Abel Caballero cree que acudir al Contencioso no es la solución al problema y propondrá el miércoles presentar un recurso de alzada contra el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que si éste no prospera se baraje la vía judicial. "Es la Xunta la que tendría que acudir al Contencioso, nosotros seguimos adelante y la no inscripción en el Registro no deja de ser un tema menor, no tiene trascendencia", aseveró el alcalde de Vigo. Así, aseveró que la notificación no afectará al normal desarrollo del ente que la próxima semana instará a las administraciones a que designen a sus representantes, también la Xunta. "Si no los nombra será la que protagonice un abandono", afirmó Caballero, que recordó que no solo no existe ninguna impugnación contra el Área si no que hay siete peticiones de ingreso por parte de otros ayuntamientos. "La del PP es una estrategia política fracasada", remarcó.

También coincidió con esta visión el regidor de Gondomar, Francisco Ferreira, quien cree que habría que determinar "si el bloqueo es político o jurídico" y que, en todo caso, debe ser la Xunta la que acuda a los tribunales si no está de acuerdo con la nueva institución. "Las resoluciones de los alcaldes son firmes, pero si la Xunta no está de acuerdo que adopte la vía jurídica", dijo Ferreira.

La regidora de Moaña y vicepresidenta segunda, Leticia Santos, reiteró que el objetivo del organismo es trabajar para conseguir mejores servicios para los vecinos por lo que instó a "desbloquearlo como sea" e hizo un llamamiento al "diálogo" a la Xunta para que "revise su postura" y "trabaje para todos".

La vicepresidenta tercera del organismo, Eva García, lamentó que la Xunta "ponga vetos" a un Área que representa a 500.000 personas entre las que están tanto las que han votado al PP como al resto de opciones políticas. La alcaldesa de Porriño reprochó además que el Gobierno gallego incurre en una "ilegalidad manifiesta" al intentar bloquear un ente supramunicipal "que no puede controlar" y para evitar que Caballero "tenga más protagonismo del que ellos son capaces de soportar".

Folletos anónimos

En todo caso, García apeló a la "buena fe" de las partes implicadas para reconducir la situación aunque reprochó el reparto de folletos iniciado esta semana en los municipios con el lema "Caballero incumpre, faiche pagar máis" . "Lo de los panfletos es de locos y nos da la medida de hasta dónde está dispuesta a llegar la Xunta para intentar frenar el Área", dijo la regidora de Porriño al respecto de los folletos anónimos.

El alcalde de Salceda de Caselas, Marcos Besada, por su parte, manifestó su "decepción" ante los "palos en la rueda" del Área que tratan de poner los populares. Por ello, propuso seguir planificando las competencias del ente a la espera de que el PP adquiera "sentidiño" y "reconsidere su postura" para trabajar junto al resto de representantes "desde dentro" ya que, remarcó, "está en juego el futuro de todo el Área".

Una postura similar expresó el alcalde de Nigrán, Juan González, quien cree que la Xunta "se equivoca" ya que "seguiremos trabajando y llegará un momento en el que no será capaz de frenarlo". Sí cree que si el bloqueo persiste "habrá que recurrir a un ente superior" aunque confió en que se pueda enmendar antes de llegar a ese punto.

"Lo que la Xunta demuestra con su postura tan beligerante es que tiene miedo de un ente como el Área, que no puede controlar, y da la impresión de que después de esta excusa que pone ahora seguirá buscando otras para seguir poniendo piedras y piedras contra el Área", dijo González.

Emiliano Lage, alcalde de Fornelos de Montes, cree que la Xunta "debe mover ficha" en el Área Metropolitana y que tanto desde el Gobierno gallego como el Concello de Vigo "tendrían que sentarse a hablar y ceder un poco por el bien de los ciudadanos".