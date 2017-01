Abel Caballero afirma que "habrá autobús" que conecte Teis con el Álvaro Cunqueiro

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido este miércoles en que "habrá autobús" que conecte la parroquia de Teis con el Hospital Álvaro Cunqueiro, pero ha rechazado recibir a la asociación de vecinos de este barrio porque, a su juicio, "hace política con la CIG".

El regidor ha indicado, en declaraciones a los medios, que el gobierno municipal está estudiando fórmulas para mejorar las comunicaciones entre el "hospital privado de Feijóo" y las parroquias de Vigo, no solo Teis, al tiempo que ha insistido en que la ubicación del HAC fue "un inmenso error". "Esto tiene un coste muy elevado", ha señalado, y ha recordado que las actuales lanzaderas al centro sanitario suponen un desembolso de medio millón de euros anuales.

Con respecto a la nueva petición de reunión, presentada por registro por directivos de la entidad vecinal de Teis, Abel Caballero ha señalado que mantiene encuentros habituales con los vecinos "representativos" del barrio, pero que no lo hará con esa asociación "porque no le piden a la Xunta que ponga gratis el aparcamiento del hospital". "Yo no voy a hacer política con la CIG, que presentaron un candidato a las municipales y así les fue", ha sentenciado.

Un grupo de representantes de la asociación ha realizado un acto de protesta este jueves en el Ayuntamiento, a donde se han llevado un autobús de cartón para seguir reclamando una línea urbana desde Teis al Álvaro Cunqueiro, y han presentado una solicitud de entrevista con el alcalde y con la edil de Transporte, Ángeles Marra.

El portavoz vecinal, Anxo Iglesias, ha advertido de que, después de seis manifestaciones, 3.600 firmas entregadas y otros actos reivindicativos, mantendrán las protestas, en vista de que "no se ha hecho nada" por parte del gobierno municipal para evitar que los vecinos que no tienen coche se vean obligados a tomar "al menos dos autobuses" para un trayecto de una hora al hospital.