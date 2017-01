Caballero replica a la Xunta que el Área está "vigente y plenamente operativa"

"El Área Metropolitana está vigente, constituida y plenamente operativa", replicó ayer alcalde de Vigo, Abel Caballero, ante el rechazo de la Xunta a reconocer la existencia del nuevo ente y a inscribirlo como tal en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia. Agrega que él fue elegido "presidente democráticamente"y defiende que todo el proceso "está avalado por la legalidad más absoluta". Llama la atención sobre el hecho de que nadie lo recurriera si opina lo contrario.

Para responder al informe que la Dirección Xeral de Administración Local emitió el pasado 30 de diciembre, y que aún no ha sido notificado oficialmente al Concello de Vigo, el alcalde echó mano de la grabación de la sesión constituyente del Área Metropolitana, celebrada el pasado 1 de diciembre. En ella se escucha al presidente de la Mesa de Edad, el regidor popular Arturo Grandal, declarar constituida la asamblea y, más tarde, al secretario recordarle que lo había hecho. Tras ello, le insta a continuar con la sesión al no apreciar "causa ni razón legal" para suspenderla, como pretendieron los seis alcaldes del PP, que luego abandonaron la sesión.

Para Caballero, esta grabación es "elocuente" y contesta al informe de la Dirección Xeral de Administración local, dirgida la viguesa Marta Fernández-Tapias, que cuestiona la constitución del Área y la validez de la elección del presidente. "El secretario habló", subraya Abel Caballero y recuerda que "la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público dice que corresponde" a este funcionario "velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución son respetados".

Al entender que está operativa, el alcalde olívico volverá a convocar la Junta de Gobierno del ente supralocal. Con respecto a la designación del interventor, secretario y tesorero por parte de la Diputación -cuestionada por la Xunta- Caballero garantiza que "todo está avalado por la legalidad más absoluta".

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió ayer la resolución emitida por la Dirección Xeral de Administración local y se sumó a la tesis expuesta en ella de que "la efectiva puesta en funcionamiento del Área requiere la previa integración del transporte urbano de Vigo en el plan metropolitano". Rueda entiende que "se establece que hay una serie de condicionantes legales que no se cumplen", derivado "sobre todo de la no entrada" de la ciudad en el transporte metropolitano, pero también "de una serie de acontecimientos que se produjeron durante la sesión constitutiva", en referencia al nombramiento del presidente del ente, que la dirección xeral entiende "nulo de pleno derecho".

"Lo que tendría que suceder es que se subsanasen y se procediese a su inscripción y funcionamiento", abogó Rueda y advirtió de que "si no se cumplen, es muy difícil". Sin embargo, se muestra convencido de que "el alcalde de Vigo tiene decidido que no va a participar en el transporte metropolitano" e insiste que, así, "el requisito fundamental no se cumple".

El delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, fue más allá en sus acusaciones contra el regidor y opinó que está en disposición de entrar en "una espiral perniciosa de ilegalidades" que "no lleva a ninguna parte". Ha reiterado que "está en manos del alcalde" desbloquear la situación". "Que se integre en el transporte metropolitano y luego se continúa la sesión constitutiva del Área", concluyó.