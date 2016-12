Los pediatras alertan de que más de la mitad del colectivo supera los 55 años y "no hay recambio"

La falta de pediatras en los centros de salud que se ha puesto de manifiesto en esta recta final del año se agravará a medio plazo por las jubilaciones de los facultativos en un sector en el que más de la mitad supera los 55 años. Esas vacantes no encuentran reemplazo y solo este año se retiraron siete pediatras de Atención Primaria de Vigo.

No hay ningún pediatra en las listas de contratación del Sergas para cubrir las jubilaciones pero tampoco para suplir las vacaciones y bajas por enfermedad de los facultativos en esta recta final del año. Esto ha provocado que, en los quince centros de salud de la ciudad, estén en activo 25 de los 42 pediatras en plantilla, sin ningún sustituto y con muchos de los médicos realizando ampliaciones de jornada y doblando turnos para atender a todos los pacientes, en muchos casos 50 o 60 niños en una misma jornada.

"Esa cifra de consultas en una mañana es incompatible con la calidad, es imposible trabajar así y debería estar prohibido porque roza la mala praxis", subraya la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (Agapap), Teresa Valls Durán, que añade que año tras año la situación se agrava y todavía empeorará ya que una buena parte del colectivo en Galicia -conformado por 360 profesionales que atienden a unos 340.000 niños- roza la edad de jubilación sin que haya detrás un "recambio" ante la "falta de previsión" por parte del Sergas.

La solución, asevera Valls, es compleja ya que habría que abordar varios de los problemas con los que cuenta el colectivo. Para resolver la falta de pediatras, en primer lugar, señala que habría que aumentar las plazas de residentes y, además, "tratar con dignidad" a los sustitutos ya que muchos de ellos deciden "buscarse la vida en la sanidad privada" tras encadenar sucesivos contratos "de lunes a viernes y un día aquí y otro allá".

La calidad asistencial es, a juicio de la presidenta de Agapap, un problema mucho más acuciante que la falta de pediatras y para mejorarla habría que "homogeneizar los cupos" ya que aunque la media gallega señala que hay 950 niños por cada pediatra, en la realidad hay médicos que tienen en su ratio hasta 1.400 niños.

Agruparse en un centro

"Si no hay recursos hay que unificarlos, la flexibilidad y la cercanía es muy importante pero no por encima de la calidad asistencial. Hay zonas de montaña en las que la existencia de pediatras itinerantes es inevitable pero en Galicia hay más de 60 itinerantes y en algunas zonas podrían agruparse en un único centro que aunque no estén tan cerca de los pacientes sí puedan atenderlos dignamente", manifestó Valls.

En el caso concreto de Vigo, el Chuvi está trabajando con varias opciones entre las que destacan la opción de fidelizar a los pediatras residentes que acaben su formación. En todo caso, todas ellas pasan, de momento, por disponer de los pediatras necesarios y organizados para cubrir la demanda.

Es un problema que no solo afecta a Galicia ya que es común en prácticamente toda España y en algunas comunidades autónomas incluso se ha apostado por reciclar a médicos de familia para suplir la carencia estos facultativos. En el caso de Galicia, pese a que esa reconversión no se contempla como prioritaria, el 10 por ciento de las plazas de pediatras ya están siendo atendidas por médicos de cabecera.