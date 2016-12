El gobierno del Área deja la puerta abierta a la entrada del PP al no ocupar su vicepresidencia

Desde su abandono de la asamblea constituyente el pasado 1 de diciembre, los alcaldes y consejeros metropolitanos de PSOE, BNG y Marea han instado al PP a rectificar su posición y sumarse al proyecto del Área Metropolitana dejando las diferencias sobre el transporte en manos del Contencioso-Administrativo. Hoy a las once de la mañana se escenificará la división de opiniones al avanzar los populares que no formarán parte del gobierno del nuevo ente que hoy se configura ni participarán en su toma de decisiones. No obstante, las llamadas a incorporarse y facilitar el desarrollo de una estructura que nace para aunar los intereses de medio millón de habitantes y prestarle mejores servicios siguen sobre la mesa. Con la intención de dejar la puerta abierta, está previsto que la Junta de Gobierno que integrarán por ahora ocho alcaldes, en ausencia de los del PP, nombre a tres de los cuatro vicepresidentes previstos por ley, dejando vacante el puesto de vicepresidente que le correspondería proponer al grupo metropolitano popular, que no está configurado.

Por el momento, las seis sillas de los alcaldes de Mos, Redondela, Baiona, Salvaterra, Pazos de Borbén y Soutomaior en el núcleo de toma de decisiones del Área permanecerán vacías, pero los informes del secretario de Vigo y del Área Metropolitana de forma provisional garantizan quorum suficiente para actuar y completar la estructura del nuevo ente tal y como está previsto por ley. La primera decisión será fijar su sede en el antiguo Rectorado de Areal y el orden del día también prevé iniciar los trámites para la incorporación de nuevos ayuntamientos al proyecto.

"El Área empezará a tomar decisiones y hoy se conocerán qué concellos a mayores quieren unirse", avanzó ayer Caballero, que propondrá solicitar a la Xunta y a la Diputación que se integren en el Comité de Cooperación que junto a los ayuntamientos empezará a estudiar la cesión de competencias y recursos. El orden del día de la primera Junta de Gobierno incluye un informe sobre la elaboración del primer plan metropolitano de actividades que será bianual en esta ocasión.

Las diferentes formaciones con representación en el Área se han organizado en tres grupos: PSOE, BNG y Marea Metropolitana, que agrupa a ACE, Gañemos, Marea de Vigo y Movemento Salceda. "Somos siete grupos políticos que creemos que el Área es buena y tiene ventajas y solo uno -PP- que dice que no", reprochó ayer Caballero a los populares, a los que reclamó que "atiendan a los ciudadanos y piensen en las ventajas de formar parte del nuevo ente en lugar de atender a las órdenes de Feijóo para intentar reventar el proyecto".

El PP reiteró ayer que no participará en lo que considera una "pantomima" mientras no se produzca la integración efectiva del transporte urbano de Vigo. Su portavoz en la ciudad, Elena Muñoz, reiteró ayer que la presidencia de Caballero es "irregular" al votarse cuando la asamblea constituyente había sido suspendida por quien consideran "legítimo" presidente de la Mesa de Edad, el popular Arturo Grandal.Mantiene que la ley y el informe del Consultivo exigen la entrada de Vitrasa para que el ente empiece a funcionar.