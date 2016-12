Veiga alerta del riesgo de que la fuga de tráfico a Leixões por las trabas del PIF sea "permanente"

El desvío de mercancías al puerto de Leixões por el "tapón" que genera en Vigo el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) activa las alarmas en Praza do Rei. Aunque el presidente portuario, Enrique López Veiga, advierte desde hace tiempo del daño que está ocasionando la actitud de los inspectores, ayer fue un poco más allá y advirtió del "riesgo" real de que se alcance un punto sin retorno que impida recuperar los tráficos perdidos.

"Hay empresas que ya no traen nada por Vigo y me manifiestan que es por la rigidez y los incidentes ocurridos en el PIF. Tenemos un problema importante por la fuga de un tráfico indispensable que se está yendo a Leixões con el peligro de que pueda ser de forma permanente", recalcó Veiga. Tras el Consejo de Administración, el presidente portuario recordó además la "gestión ejemplar" del competidor luso: "Los funcionarios de Sanidad aplican allí las mismas normas que aquí y los empresarios dicen que no tienen ningún problema".

"Tenemos que concretar esto más, por eso estamos haciendo una encuesta, para objetivar las causas de una vez", abundó López Veiga tras repasar las estadísticas de movimientos de mercancías de noviembre. Como ya avanzó FARO, la pesca congelada ha caído en 57.000 toneladas. Desde Praza do Rei se señala en concreto la "acusada" merma que sufrió el género proveniente de Argentina.

Veiga se refirió también a la caída del tráfico de maderas (-23,6%) y metales (-31,1%), que vinculó con el traslado a Marín de la carga seca transportada por Maersk. El responsable de Praza da Estrela recordó que los costes que se derivan de la estiva hacen "imposible" competir y mostró su confianza en que se logre "un acuerdo razonable". También recordó que Maersk mantiene la doble escala de forma "indefinida"; si bien espera que la naviera regrese "a la larga" atraída por las ventajas que ofrece Vigo.

En global el tráfico de mercancías se redujo entre enero y noviembre un 4,03% tras hacerlo un 10,88% el último mes. El movimiento total de la dársena viguesa sufrió un descenso del 3,96%. Destaca en especial el incremento de los movimientos vinculados a la Autopista del Mar entre Vigo y Saint Nazaire, que repuntan un 16,6%; así como el de pesca fresca (6,76%) y automóviles (2,37%). Veiga llamó la atención sobre el repunte del 46,31% del vino, bebidas, alcoholes y derivados, un tráfico de exportación que se destina sobre todo a Holadan, China y Canadá mediante la línea de Hapag Lloyd. En noviembre la caída de mercancía general fue del 11,33%, un retroceso "bastante serio" para Veiga.

Durante el Consejo de Administración el presidente presentó el Plan de Inversiones para el próximo año, que prevé destinar 10 millones de euros a obras en la Plisan y el Smart ViPort, un proyecto que digitalizará el funcionamiento del organismo portuario. También se invertirá un millón en rehabilitar las oficinas centrales de Praza da Estrela. "De esa manera podemos centralizar bastante los servicios y liberar otros espacios que se pueden alquilar", comentó Veiga.

En el capítulo económico, el responsable del Puerto concretó que la institución registra un superávit de 317.000 euros tras cerrar 2015 con unas pérdidas de 700.000. También informó del archivo y posterior incoación -para ajustarlo a la ley- de un nuevo expediente sancionador a Audasa. La concesionaria ha alegado la segunda sanción del Puerto, de 120.000 euros, por no abonar las tasas de Rande.