La propuesta de Vigo de una gestora para el PSdeG con Silva al frente "sigue en pie"

El alcalde de Vigo defendió ayer que su propuesta de una gestora para el PSdeG presidida por la viguesa Carmela Silva "sigue en pie" y es además "magnífica". Tras varias semanas sin referirse a la situación interna de los socialistas gallegos, Abel Caballero retomó durante una comida de Navidad con periodistas tras ser preguntado por el futuro inmediato de su partido. Aclaró que no se sintió "desautorizado" ni "molesto" porque se aparcara su planteamiento y matizó que "nunca" había dicho que fuese a ser un cambio "inmediato". Caballero destacó que no conoce "ninguna propuesta alternativa" y recordó como dato relevante que desde entonces aún no hubo un comité federal.

En la comida evitó pronunciarse sobre la campaña del presidente del Celta para comprar Balaídos y señaló que se referirá a esta cuestión en el momento "que sea de interés para la ciudad".

Tras acudir el miércoles a la inauguración de un retrato de Francisco Vázquez en A Coruña, el alcalde de Vigo desveló que lleva meses trabajando con la idea de exponer en el Concello de Vigo fotografías de todos los alcaldes de la democracia en la ciudad. "Con algunos ya hemos contactado", matizaron después desde Alcaldía, que apuntan a que hay que buscar partida para materializar esta idea y fijar plazos.