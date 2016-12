El alcalde acusa a Pedrosa de anteponer su "dependencia" de Feijóo al interés de Vigo

El alcalde respondió ayer a la delegada de Zona Franca y descargó en ella cualquier responsabilidad por el retraso en la convocatoria del pleno de aprobación de los presupuestos de 2017. Abel Caballero acusó a Teresa Pedrosa de "pensar más en su dependencia de Núñez Feijóo para que no se enfade que en los intereses de la ciudad de Vigo". Mantenía de esta forma su rechazo a que las cuentas del Consorcio para el próximo ejercicio incluyan 5,5 millones de euros para adquirir en la ETEA los edificios que necesita la Universidad de Vigo para impulsar el denominado Campus del Mar.

El regidor vigués reiteró ayer que "es responsabilidad de la Xunta ceder gratuitamente esos espacios" a la institución académica y subrayó que el Gobierno gallego sería "el gran beneficiado" por las inversiones de Zona Franca que le ahorrarían ese dinero. En contra de esta propuesta que Pedrosa incorporó en el proyecto de presupuestos de 2017 y que ya fue frenada en el mes de julio, Caballero plantea que el Consorcio incorpore esa partida de 5,5 millones para promover la investigación en la Universidad y que de forma adicional el Gobierno gallego entregue "de forma inmediata como es su obligación" los terrenos necesarios para el proyecto en Teis.

"Zona Franca es libre para realizar esa aportación a la Universidad y yo lo apoyaré, lo que no apoyaré es que se dedique dinero a pagar a la Xunta", insistió el alcalde de Vigo, que avanzó que se aprobaría "inmediatamente" un proyecto de presupuestos con estas características. Aprovechó para volver a reclamar a la delegada del Consorcio que "por primera vez en la historia" no le envíe unos presupuestos de 2017 de forma correcta y "formal". Mantiene que el documento remitido al Concello para que como presidente de Zona Franca convoque el pleno no es válido.

El alcalde respondía de esta forma a las declaraciones realizadas por Pedrosa el día anterior dando por hecho que habrá que prorrogar las cuentas del organismo y en las que culpó a Caballero de "tener paralizados proyectos" por no poder dar luz verde a unas nuevas cuentas que incorporan 4 millones para impulsar conjuntamente con el gobierno local la rehabilitación de La Panificadora.

La delegada considera inviables los cambios que plantea Caballero porque aclaró el miércoles que el Consorcio "no puede dar dinero a la Universidad" y que su cometido debe centrarse "en poner infraestructuras a su servicio y darle contenidos" favoreciendo la transferencia a las empresas.