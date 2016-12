Vigo y A Coruña defienden que el futuro de Galicia pasa por el liderazgo de las áreas metropolitanas

Cumbre histórica en el Palacio Municipal de María Pita con el primer encuentro institucional entre los alcaldes de Vigo y A Coruña en los últimos 25 años. Abel Caballero aprovechó ayer su presencia en la urbe herculina para asistir a un homenaje al exregidor Francisco Vázquez para reunirse con Xulio Ferreiro y limar asperezas después de un año y medio en el que se han evidenciado sus discrepancias en cuanto a la forma de gestionar la administración local. Pero ni una palabra ayer sobre el pasado y sí continuas referencias a la "cordialidad" entre las dos principales ciudades de Galicia. La reunión duró unos veinte minutos y el tema central fue la reciente creación del Área Metropolitana de Vigo al pretender A Coruña impulsar una experiencia similar y contar también allí con la oposición del PP.

Abel Caballero dejó claro a su homólogo herculino que el alumbramiento del nuevo ente que agrupa a 14 ayuntamientos de la comarca de Vigo no ha sido un camino sencillo y le auguró que contarán también en A Coruña "con la oposición de Núñez Feijóo porque no entiende a los núcleos más dinámicos de Galicia capaces de configurar liderazgos y empujar a la comunidad desde todos los ámbitos". En opinión del regidor vigués, el presidente de la Xunta "no entiende a la Galicia moderna" y lo responsabilizó de forma directa de la decisión de los consejeros metropolitanos del PP pontevedreses que abandonaron la sesión constituyente del Área Metropolitana el 1 de diciembre.

Ambos alcaldes coincidieron en vincular el futuro de Galicia al desarrollo de estos nuevos modelos de organización territorial. "Las áreas metropolitanas son un proceso irreversible y una forma coherente de vertebrar el territorio", apuntó el alcalde de Marea Atlántica, que se mostró convencido de que "el futuro territorial de la comunidad pasa por dos áreas fuertes" . Lamentó que también en el norte el PP se ausentara de la primera reunión simbólica para impulsar el proyecto.

Su configuración avanza por ahora lenta en A Coruña y Caballero transmitió a Ferreiro que "Vigo tuvo que pelear con la intransigencia e intolerancia de Feijóo, que después de ganar las elecciones cambió de posición y decidió reventarla. Pero no le dejamos", valoró el socialista, que tildó la reunión con su homólogo herculino como "un encuentro de cortesía" que espera que se repita en Vigo cuando el Deportivo se traslade a Balaídos para jugar contra el Real Club Celta la próxima temporada "o en cualquier otra ocasión". Destacó que es "bueno" que los alcaldes se entrevisten, si bien aprovechó para recordar en dos ocasiones que Ferreiro no había apoyado su candidatura como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En esta ocasión Caballero evitó pronunciarse sobre la gestión del gobierno coruñés. "Generaría un roce innecesario y hoy es el día de mi amigo Paco Vázquez", zanjó.

Ferreiro, por su parte, coincidió en que la entrevista fue "cordial, sin nada de tensión" antes de reconocer que el proyecto de área de A Coruña "no está avanzando suficientemente rápido" para lo que reclaman los ayuntamientos implicados. Mostró su "preocupación" tras el posicionamiento en contra del PP tanto en Vigo como en A Coruña.

Preguntado sobre el resto de cuestiones que abordaron o si habían intercambiado algún consejo, el regidor de Marea Atlántica destacó que "Abel tiene suficiente veteranía para no necesitar consejos y yo tengo criterios propios, aunque siempre escucho a gente con más experiencia", matizó.