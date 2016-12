El PP no se integrará en el gobierno del Área Metropolitana ni participará en ella

Los alcaldes y consejeros del PP no se integrarán en el gobierno del Área Metropolitana de Vigo ni participarán en la toma de decisiones. Nada más abandonar la asamblea constituyente el día 1 de diciembre, los regidores de Redondela y Mos ya avanzaron que daban "por muerto" el proyecto y cuestionaron la legitimidad de Abel Caballero como presidente.

Y ayer confirmaban su negativa a sumarse al nuevo ente. La primera en avanzarlo fue la portavoz municipal del PP de Vigo, Elena Muñoz, que avanzó en su balance político de 2016 que "el PP no va a estar en un Área Metropolitana que se quiere construir al servicio de una persona", en alusión a su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero. "El PP participará cuando realmente se quiera trabajar al servicio de los ciudadanos y mejorar los servicios", abundó la dirigente popular, que dejó la pelota en manos del Concello de Vigo al poner como condición la integración de Vitrasa al plan de transporte metropolitano. Minutos después la alcaldesa de Mos confirmaba su decisión en el mismo sentido. "Mos no va a participar, como alcaldesa tengo que defender los intereses de mis vecinos y ahora mismo el Área Metropolitana no tiene ese espíritu. No veo nada encaminado a mancomunar servicios", destacó Nidia Arévalo. "No quiero saber nada de un proyecto en el que convivan ciudadanos de primera y de segunda con distintos derechos", aseguró en referencia al funcionamiento del transporte metropolitano en diversos concellos sin que Vigo por ahora asuma la integración de sus líneas urbanas. No obstante, Arévalo sigue defendiendo el Área. "Me entregué a esta causa y creo firmemente en ella, pero no tal y como quiere Caballero", zanjó.

Con estas palabras confirmaban que el PP no responderá a la convocatoria de junta de gobierno que Caballero realizará antes de que acabe el año ni creará grupo propio en la asamblea. A este respecto, el portavoz socialista de Vigo, Carlos López Font, acusó ayer a los populares de "pretender reventar el Área" y "estar siempre trabajando en contra de la ciudad".