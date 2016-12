El PP hace balance de 2016: "Un año perdido en el que Vigo no avanzó nada"

La portavoz municipal del PP, Elena Muñoz, hizo ayer balance del año en la gestión de la ciudad y sus conclusiones son "decepcionantes". "Tenemos una ciudad que en los temas fundamentales está parada. Seguimos igual que a finales de 2015 y además este gobierno no sabe ejecutar el presupuesto. Ha sido un año perdido en inversiones para Vigo", destacó la dirigente popular. En su intervención criticó que aún no hayan arrancado las obras del aparcamiento gratuito del hospital o la "paralización" de los concursos de parques y jardines o de la gestión de los aparcamientos de Porta do Sol y Praza de Portugal. "Este gobierno es un auténtico despropósito", valoró Muñoz, que se refirió a Abel Caballero como "el perro del hortelano". "El alcalde no hace y tampoco deja hacer", denunció en alusión a los presupuestos de Zona Franca. La portavoz de la oposición lo responsabilizó de "paralizar 50 millones de inversiones del Consorcio en la ciudad" y lamentó la falta de avances en la aprobación de un nuevo Plan Xeral. "Un año después el marcador del Concello en urbanismo sigue a cero", incidió.