Pedrosa: "Caballero miente cuando habla del Consorcio; no quiere que invirtamos en Vigo"

A las puertas de 2017 y en plena polémica con el alcalde por el bloqueo de las cuentas del Consorcio, la delegada de Zona Franca hizo ayer balance del último año. Durante algo más de media hora Teresa Pedrosa desgranó los principales logros de 2016, trazando un repaso detallado por las inversiones, el impulso de Porto do Molle, el PTL, la Plisan, Balaídos... pero que aprovechó también para dejar claro su malestar con el regidor vigués tras los roces que ambos protagonizaron en los últimos meses.

La delegada estatal acusa del bloqueo de las cuentas de la institución a Caballero, quien las frenó en el pleno de julio argumentando que "regalan 5,5 millones" a la Xunta. En concreto el primer edil se refería al convenio entre Zona Franca y Xunta para la cesión de unos terrenos en la ETEA en los que se levantará el Campus del Mar.

Ayer Pedrosa daba por sentado que la institución tendrá que prorrogar sus presupuestos, aunque también desveló que ha consultado con el Abogado del Estado para saber si ella misma puede promover un pleno en calidad de vicepresidenta del organismo. La presidencia recae en el alcalde, Abel Caballero, pero -criticó Pedrosa- este permanece "ausente".

"Nos da pena que tengamos paralizados proyectos y perdiendo el tiempo en culebrones", recalcó Pedrosa, quien explicó que su "espina clavada" es no haber podido impulsar aún el centro de emprendimiento del mar en la ETEA. "Podría hacerse en Nigrán, pero deseamos hacerlo en Vigo, queremos que el Campus del Mar esté aquí", recalcó, antes de lanzar un mensaje al alcalde: "Caballero miente cada vez que habla del Consorcio. El presupuesto se presenta igual todos los años y como fija la ley".

En opinión de Pedrosa, la "alianza" que Zona Franca tiene con la Universidad es "perfecta": "El Consorcio no da dinero a la Universidad porque no puede. La propuesta que [Caballero] hizo ayer es inviable. El Consorcio ayuda a la Universidad a poner infraestructura y ella a darle contenidos. Y de ahí surgen un montón de empresas".

No fue la única alusión al primer edil y presidente de Zona Franca. En su opinión, Caballero no convoca el pleno para evitar el "debate": "Como no sabe si va a ganar o perder no juega la partida". También lo acusó de "no querer que el Consorcio invierta en Vigo", "no tratarla con respeto" e ignorar los nueve ofrecimientos que -asegura- le ha hecho para citarse. "No tengo ningún interés en tomar un café con Caballero, pero sí en reunirme con el alcalde de Vigo", remachó Pedrosa, quien apostilló que el ministerio destina 30 millones a las cuentas de la entidad, el Concello "cero" y la Diputación "300 euros".

Sobre los proyectos del Consorcio, Pedrosa destacó los 20 millones ejecutados en el polígono de Balaídos y avanzó que hoy se firmará la licitación del inicio de obra de la subestación eléctrica por 2,5 millones; así como la nave P1 por 4,2 millones. En Bouzas Zona Franca solicitó la ampliación de la concesión por otros 25 años, ejecutando obras por 5,5 millones.

La delegada destacó la alta ocupación del PTL, al 75% e inmerso en los trámites para su ampliación. Ayer Pedrosa confiaba en poder iniciar las expropiaciones en los "próximos meses". También aludió a Porto do Molle, con 130 empresas, en crecimiento y con empresas interesadas en ganar espacio. Con respecto a la Plisan, cuando se termine la redacción del proyecto se licitará la obra de urbanización con una inversión de 17 millones.