Caballero acusa a Zona Franca de tener ´el mínimo interés´ en reformar Balaídos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a arremeter este miércoles contra la delegada del Estado en Zona Franca, Teresa Pedrosa, a la que ha acusado de no tener "el más mínimo interés" en invertir en la ciudad olívica y cooperar en proyectos como la reforma del Estadio de Balaídos.

En declaraciones a los medios, el regidor ha proclamado que, "casi con certeza", serán el Ayuntamiento y la Diputación las administraciones que asuman la reforma de la grada de Marcador, para la que Caballero había solicitado la implicación de Zona Franca.

En esta línea, el alcalde se ha referido a otros proyectos, como la recuperación del espacio de la Panificadora, y ha lamentado que, ante su propuesta, lo que ha recibido de Pedrosa es "un 'ya se verá', encogimiento de hombros, y desánimo". "Yo ya no cuento con Zona Franca, pero le vamos a obligar a que haga ciudad", ha asegurado Caballero.

Del mismo modo, ha atacado a Feijóo y a la Xunta de Galicia por el abandono de las instalaciones autonómicas de la ETEA y por no participar en la reforma del estadio, y ha exigido explicaciones al presidente gallego de por qué "tiene abandonado" Vigo. "Así la ciudad no lo quiere, que cuando viene es a locales cerrados, porque por la calle no puede andar", ha sentenciado.