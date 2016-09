Los estibadores avisan que no tolerarán que se contrate a personal externo a terminales como la viguesa

Los estibadores no tolerarán la contratación de personal externo en puertos como el de Vigo donde un pool de trabajadores monopoliza la carga y descarga. La respuesta de la comisaria europea Violeta Bulc a la europarlamentaria peneuvista Izaskun Bilbao dejando la puerta abierta a que las empresas puedan echar mano de personal ajeno a los puertos ha puesto en guardia al principal sindicato de estibadores español, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Su líder, Antolín Goya advierte que "reaccionaremos ante una medida unilateral que no haya sido consensuada, de cualquier empresa o del Gobierno. Estamos dispuestos a negociar pero no aceptaremos situaciones de hecho".

Las empresas que operan en los puertos estatales están obligadas por ley a contratar a esa bolsa de operarios que pertenece a la Sagep, la sociedad que gestiona las labores de estiba, y paradójicamente, también están obligadas a participar en su accionariado. Aunque esta ley está abocada a la desaparición o modificación en virtud de una setencia del Tribunal de Justicia Europa, que condenó a España al considerar que ampara un monopolio. Sobre el Gobierno pesan ya varios avisos de sanción de la Comisión Europea por inejecución de dicha sentencia a los que siempre contesta con la imposibilidad de legislar al seguir en funciones. Pero la comisaria Victoria Bluc entiende que las empresas que lo deseen no tienen por qué esperar a esa demorada reforma.

Agravio comparativo

En declaraciones al digital "Spanish Ports", Antolín Goya entiende que "de hacerse efectivo lo que postula la respuesta de comisaria Bulc, quienes podrán acogerse al dictamen de la sentencia serán los nuevos operadores, no los ahora instaurados, con el consiguiente agravio comparativo para los que se encuentran ya en nuestros puertos". Aunque admite que su colectivo "está a las puertas de un cambio", reclama que la modificación de la ley se haga con la participación y consenso de todas las partes afectadas. "Porque supongo que una actuación unilateral de cualquiera de ellas (individual o colectiva) dará lugar a una respuesta de las otras", concluye.