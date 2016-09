El ´hacker´ de Telefónica ficha en Vigo

El hacker más famoso de España y uno de los mayores expertos en ciberseguridad ficha talento vigués. Chema Alonso, quien a su vez fue reclutado por Telefónica hace unos años para ocuparse de la protección de sus datos, visitó ayer las instalaciones de Gradiant para firmar un convenio de colaboración entre el centro tecnológico y la empresa que dirige dentro de la multinacional de las telecomunicaciones, ElevenPaths. El objetivo de este acuerdo es poner en el mercado productos basados en las soluciones innovadoras de los ingenieros gallegos o en nuevos desarrollos surgidos de esta cooperación.

El acuerdo lleva meses fraguándose y desde Gradiant aseguran que en poco tiempo habrá noticias sobre tecnologías concretas. Alonso no ha querido dejar escapar el "potencial tremendo" de la joven plantilla viguesa, cuya edad media no llega a los 30 años. "Ha visto en nosotros un centro con muchísimas ideas, lleno de talento y con gente muy creativa", destacaba ayer su director general, Luis Pérez Freire.

"Llevar la mejor solución a los clientes implica también buscar a los mejores socios, por eso firmamos acuerdos con grandes fabricantes y también con pequeñas empresas y organizaciones que hacen innovación", apuntó Alonso tras firmar el acuerdo y salir rápidamente hacia el aeropuerto para acudir a una reunión en Madrid de la cúpula directiva de Telefónica.

La seguridad es un área principal y transversal de Gradiant, que en breve incorporará a un experto para liderarla. El objetivo común del centro y de ElevenPaths es poner en el mercado soluciones que se integren de forma sencilla tanto en las empresas como en la vida diaria de las personas.

"A través de los móviles generamos muchísimos datos de tipo personal que no sabemos qué tratamiento reciben y que constituyen una fuente de negocio muy importante. No se trata de limitar el acceso por completo, sino de llegar a un equilibrio y que la protección no suponga una barrera a la hora de desarrollar tu actividad diaria. Y lo mismo pasa con el mundo empresarial y todas las transformaciones derivadas de la implantación de la industria 4.0. En un ecosistema cada vez más conocectado también es mucho más difícil el control", apunta Pérez.

La seguridad digital es una preocupación creciente en todos los sectores y los ingenieros de Gradiant han diseñado tecnologías biométricas propias para el reconocimiento facial, de firma y voz, que aplicadas a un móvil impedirían el acceso a nuestra cuenta en caso de robo y que ya utilizan bancos de España y EE UU.

El centro también ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Vigo métodos de procesado de datos cifrados que permiten detectar si en un avión viajan terroristas sin afectar a la privacidad de los pasajeros, sistemas de análisis de vídeo para la videovigilancia desde drones y la estructura de seguridad para los vehículos inteligentes dentro del proyecto Car Easy Apps que lidera PSA Citroën.

Éstas son algunas de las líneas en las que van a colaborar Gradiant y ElevenPaths para garantizar la privacidad. Y el tejido empresarial de la comunidad podrá participar en algunos de estos proyectos con la multinacional Telefónica gracias a la filosofía del centro tecnológico de mejorar la competitividad de nuestra industria. "Es importante que en Galicia exista un actor que genere las nuevas tecnologías que va a demandar el mercado. Todavía es pequeño porque requiere mucha especialización y profesionales expertos en materias muy diferentes pero va a crecer muchísimo", asegura Luis Pérez.

"Nuestro interés siempre es abrir nuestras colaboraciones al entorno, es algo que está en nuestro ADN, y el acuerdo repercutirá en beneficio de toda Galicia", añade.