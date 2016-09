El accidente de O Porriño y la incógnita "más importante"

El comité de empresa de Adif en Vigo ha advertido este viernes de que, todavía no se conocen todos los detalles del accidente ferroviario de O Porriño (en el que murieron 4 personas y 49 resultaron heridas), entre ellos, "lo más importante": por qué se produjo el exceso de velocidad y el maquinista no frenó pese a la señalización y los avisos. Incógnitas que llevan a pensar en otros factores también implicados como un "fallo mecánico".

La presidenta del comité, Amparo Alonso (CIG), ha señalado, en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con candidatos del BNG por la provincia de Pontevedra, que el exceso de velocidad "era una de las posibilidades que se barajaba" como causa del accidente.

No obstante, ha precisado que ese dato, conocido tras el análisis de las cajas negras de convoy, "dice mucho y no dice nada", porque falta por saber "lo más importante": "cuál es el motivo" de que se produjera ese exceso de velocidad (118 kilómetros por hora en el momento de descarrilamiento, cuando debía circular a 30 por hora) y de que el maquinista no frenase.

"Cúmulo de circunstancias"

"Seguimos sin saber qué pasó, si hubo un fallo mecánico...", ha indicado Alonso quien, en todo caso, ha subrayado que "si algo se aprendió de Angrois es que (las causas de un siniestro así) "son un cúmulo de circunstancias".

"Puede haber algo, que sea lo más visible, pero hay muchas cosas detrás", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado que ese trazado ferroviario, que forma parte de la línea que discurre a orillas de Miño "está olvidado". Según ha denunciado, "no se ha hecho nada" por su modernización, salvo "cambiar alguna traviesa".