Locke, Marx y Rosa Montero inauguran la última prueba de selectividad de la historia

Mas de 640 estudiantes comenzaron ayer sus exámenes de Selectividad de septiembre, los últimos que hay programados ya que a partir del próximo curso está previsto que entre en vigor la reválida de bachillerato, que además servirá como prueba de acceso a la universidad.

Galicia es la comunidad más tardía en tener los exámenes de selectividad de septiembre, e incluso algunas ya han adelantado esta prueba al mes de julio, adaptándola al nuevo curso académico universitario, y es que se da la curiosa circunstancia de que en algunas facultades viguesas ayer coincidieran alumnos con varios años a sus espaldas en la universidad y otros que todavía no se han ni matriculado en la misma.

Los estudiantes comenzaron la extensa jornada de exámenes con la prueba de Lengua Castellana y Literatura a las diez de la mañana, y antes de finalizar la sesión matinal, afrontaron la prueba de Historia de España o Historia de la Filosofía, donde aparecen las primeras diferencias entre los que eligen una modalidad u otra.

Ya por la tarde, los exámenes volvieron a ser comunes para todos y los alumnos completaron las pruebas de Lingua Galega e Literatura y de Lengua Extranjera, que finalizo a las 19.45 horas.

Los mayoría de los estudiantes mostraban su satisfacción tras los primeros exámenes. Para Javier Fernández, era su primera visita a la prueba de selectividad y las sensaciones no podían ser mejores. "Todavía quedan muchas pruebas, pero por ahora las sensaciones son muy positivas y espero buenos resultados en los exámenes que he hecho hasta ahora".

Más dubitativo se mostraba su compañero Alejandro Álvarez, que esperaba sacar mejores resultados en las pruebas más técnicas, que comienzan en la jornada de hoy. "Lo mío son las ciencias, que es donde sacaré mejores notas. Los exámenes de hoy los trataré de aprobar como sea", señalaba a la salida de la prueba de Lengua Castellana y Literatura. "Si saco buena nota, tengo claro que me matricularé en Ingeniería informática, que es algo que me gusta desde hace varios años y para lo que me he estado preparando", añadía el joven.

Exámenes específicos

Durante la jornada de hoy y la de mañana, los alumnos deberán afrontar los exámenes propios de la elección de materias no comunes que hicieron en Bachillerato.

A partir de las 09.00 horas de hoy, los estudiantes deberán elegir entre asignaturas tan diversas como; Griego II, Diseño, Química, Latín o Matemáticas II, mientras que por la tarde llegará el turno para: Biología o Historia del Arte, Electrotecnia, Artes escénicas o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.

Ya para mañana, último día de exámenes y ya solo en turno matinal, los estudiantes tendrán que superar los exámenes de Física, Geografía o Análisis Musical, Tecnología Industrial II o Economía de la Empresa y Dibujo Técnico II o Historia de la Música y de la Danza.