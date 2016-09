Un rapero a juicio por presuntas amenazas a la presidenta de Galicia Bilingüe con una canción

"A todo porco lle chega o seu San Martín" u "os que non toleramos a eses bastardos que se enteren que xa estamos fartos, fartos de tanta hipocresía" son dos de las frases que componen la canción que ayer sentó en el banquillo a Lucas C.S., del dúo de rap Tinta Rebelde. Con nombre artístico Volk Gz, la fiscal pide que se le condene por falta de amenazas por elaborar y colgar en 2014 un vídeo de una canción en Youtube para "amedrentar" a la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago. Además de ver esta intención en frases de la canción, la acusación pública destaca que en el vídeo se inserta una foto de la mujer al lado de un dibujo con una diana con su nombre dentro, así como otra a modo de fotomontaje con el uniforme del ejército soviético. La Fiscalía acusa de falta al estimar que las presuntas amenazas no son graves, extremo en el que difiere la acusación particular, que ve delito. La defensa pide la absolución: "Se podrá decir que [el vídeo] es de mal gusto, pero no amenazante".

El acusado negó el fin amenazante de la canción. "Era una crítica sociolingüistica a la situación del gallego", explicó, señalando que las imágenes usadas de Lago las seleccionó en Google y que la mención a esta mujer fue por un comentario que ella había hecho en su blog sobre "Castelao". "El resto de la canción no se personifica en nadie", dijo, agregando que frases como "A todo porco lle chega o seu San Martín" no iban dirigidas a la mujer. "Seleccioné ciertas palabras como esa ya que rimaban", declaró ante la magistrada.

Lago, mientras, contó que el vídeo le llegó un día de madrugada -enviado por una tercera persona no identificada- a las redes sociales de la asociación. "Era un vídeo agresivo hacia mí y la asociación; un vídeo terrorífico que pone los pelos de punta; me sentí amenazada", dijo, añadiendo que le asustó también ya que el autor de la canción estaba vinculado con "grupos muy radicales".