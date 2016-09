Las agencias no ven "justificación" a que el Imserso centralice vuelos en Santiago

Las agencias de viaje de la ciudad no ven "justificación alguna" para la decisión del Imserso de volver a centralizar en Santiago la mayoría de sus salidas de la temporada 2016-2017. "El año pasado el programa funcionó bien desde Peinador y los usuarios de la provincia estaban más satisfechos", reconocen las firmas del sector a cinco días de que arranque oficialmente la venta de billetes. Mundosenior, la empresa que gestiona los viajes a destinos peninsulares, tiene previsto operar 189 aviones desde Santiago y solo 38 desde Peinador pese a la importante demanda que hay en la zona sur de la provincia y de la incomodidad que supone para un jubilado de Vigo, Baiona o Salvaterra desplazarse en coche o autobús hasta la capital de provincia para coger allí el transporte oficial que los llevará hasta Lavacolla.

"A nivel aeroportuario es un perjuicio claro para Peinador, pero el producto no tiene competencia por su bajo precio y a la hora de las ventas no nos repercute. Otra cuestión es si el cambio está o no justificado, que no lo parece cuando el año pasado las salidas desde Vigo funcionaron muy bien", valora José Ángel Espada, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Pontevedra (Avipo).

A su juicio, la decisión obedece a intereses operativos de las dos empresas que gestionan los viajes. "Es una decisión empresarial en la que no se tiene en cuenta que los usuarios de la zona sur tengan que buscarse la vida para llegar a Pontevedra y coger allí el autobús del Imserso hasta Lavacolla".

En 2015, de forma excepcional, el Imserso operó 100 vuelos desde Peinador, pero la programación inicial colgada para este 2016 supone regresar a la situación anterior con una apuesta clara por Lavacolla en detrimento de Vigo.

"No hay una justificación técnica posible. La ocupación fue buena el año pasado y en toda el área hay mucha demanda. Esta decisión supone meter una paliza adicional a los jubilados de la provincia sin explicación aparente", apuntan desde Travelmakers, que pese a los inconvenientes no prevé que bajen las reservas.

"Es una decisión incomprensible. La gente más mayor se nos queja por el trastorno de los desplazamientos por carretera y la situación se complica a la vuelta. Si les llega tarde el vuelo igual los dejan en Pontevedra cuando ya no tienen autobús o tren para regresar a sus casas y dependen de que alguien los recoja", explican desde Nautalia a la espera de que la segunda adjudicataria que se encarga de los viajes a Baleares y Canarias ratifique su apuesta por Compostela a semejanza de la firma que gestiona la Península.

Por el tipo de cliente que mueven estos viajes, el portavoz de las agencias de Pontevedra insiste en que sería "mucho más cómodo y lógico salir desde el aeropuerto más próximo para facilitar la accesibilidad a los usuarios".

Desde otra conocida agencia de García Barbón que mueve anualmente entre 400 y 450 plazas del Imserso coinciden en que pese a los inconvenientes y la "falta de justificación" para volver a primar Santiago, los jubilados seguirán volando. Llevan semanas ya preguntando para cerrar sus destinos y los están emplazando para la próxima semana. En este negocio alertan eso sí del retraso que supondrá este año que haya dos empresas diferentes para destinos peninsulares e islas con dos centrales de reservas diferenciadas.

Desde la agencia Airbus destacan la disciplina de los usuarios de la provincia. "Los llevan en autobús desde Pontevedra a Santiago y la gente está acostumbrada", reconocen sus profesionales, que detectaron un mayor interés en los viajes el año pasado "por la accesibilidad de Peinador" pero descartan que tener que salir desde Santiago de nuevo vaya a afectar a las reservas.