El PSOE plantea recuperar La Panificadora en tres años y el PP apoya el convenio con Zona Franca

El Pleno respalda la propuesta del gobierno local de firmar un convenio con Zona Franca para promover la rehabilitación conjunta de La Panificadora y dotarla de usos públicos. La concejala de Urbanismo, María José Caride, explicó que ya están redactados los pliegos para sacar a concurso la redacción de un "proyecto singular" de reforma y que la planificación con la que se trabaja fija "un plazo máximo de tres años" para la recuperación completa del edificio y su entorno. El PP votó con los socialistas a favor de sellar un acuerdo con el Consorcio estatal pese a sus críticas a la "falta de plazos concretos y una memoria económica detallada". Por su parte, Marea se abstuvo porque ve urgente rehabilitar la antigua factoría, pero considera necesario abrir un debate ciudadano sobre sus usos en lugar de apostar por un proyecto como el municipal "centrado en aprovechamientos económicos".

Caride fue la encargada de defender la moción socialista en la que el Concello se compromete a resolver las cuestiones urbanísticas y realizar las gestiones previas para la adquisición del inmueble con dos terceras partes a cargo del presupuesto de Zona Franca y el tercio restante salido de las arcas municipales. La responsable de Urbanismo destacó que es el momento de "dar un paso adelante para conservar, rehabilitar poner en valor y dotar de usos públicos a La Panificadora", que definió como "un ejemplo único de nuestro pasado industrial".

La socialista abogó por el acuerdo bilateral con Zona Franca sobre el edificio de Praza do Rei como una forma también de "compensar los convenios no ejecutados". Hizo mención en su intervención al firmado en octubre de 2014 por el cual el Consorcio mostraba interés en adquirir un edificio para instalar el Centro Tecnolóxico de Gastronomía y compartía con el Concello el propósito de abrir un espacio de coworking en la ciudad que no se materializó.

En respuesta a las críticas de los populares y a medida que el debate se enconaba, Caride insistió en que "Zona Franca incumplió sus compromisos" señalando que es "imprescindible que visibilice su presencia en la ciudad y que invierta en una actuación de referencia para el mundo empresarial y social como es La Panificadora", abundó la concejala en alusión a una propuesta que incluye equipamientos culturales, el centro gastronómico que llegó a plantearse para el antiguo Rectorado de Areal, oficinas, espacios de coworking y viviendas para hacer viable la operación.

En cuanto tomó la palabra, la portavoz del PP reprochó personalmente al alcalde que "en nueve años haya sido incapaz de avanzar en la recuperación de La Panificadora". "Este es el tercer proyecto para el edificio y está lleno de vaguedades, es una cortina de humo sobre la situación que hemos vivido con Zona Franca este verano", denunció Elena Muñoz, que reclamó de forma insistente más detalles sobre la propuesta: "¿conocen los plazos? ¿tienen alguna cifra? La respuesta es no", concluyó.

La popular se mostró muy crítica por el hecho de que se hiciera pública la propuesta sin explicársela previamente a la delegada del Consorcio, Teresa Pedrosa, y calificó el proyecto como "un brindis al sol". "Es una declaración de guerra a Zona Franca y una tomadura de pelo a la ciudad", llegó a denunciar Muñoz, que minutos después anunciaba un "margen de confianza" a la gestión municipal y apoyaba la moción del PSOE para firmar un convenio con Zona Franca que comprometa a ambas partes "a rehabilitar y dotar de servicios y contenidos los espacios adjudicados en ejecución del convenio".

La postura de Marea la defendió Xosé Lois Jácome, que respaldó la adquisición pública del inmueble pero se abstuvo en la votación final por considerar que la propuesta del alcalde no concreta la rehabilitación integral de todo el edificio. De manera adicional, el grupo recupera lo reflejado en su programa electoral y reclama su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y su incorporación al Pepri del Casco Vello además de un debate público para fijar su contenido. "El proyecto se centra en un aprovechamiento económico del edificio", censuró el edil de Marea.

El debate sobre el convenio con Zona Franca se enfangó al reprocharle el gobierno local su falta de apuesta por la ciudad en los últimos presupuestos paralizados por el alcalde. "Le reclamamos más inversión en Vigo", proclamó la edil de Urbanismo, a lo que la portavoz del PP saltaba en tromba asegurando, por el contrario, que el Consorcio "es la única institución que invierte realmente en la ciudad". A la petición popular de presentar la memoria económica antes de exigir compromisos concretos a Teresa Pedrosa, Caride contestó que lo "primero" es promover un acuerdo político y que la plasmación de las previsiones económicas "está a la espera de la respuesta de Zona Franca".