Pokémon para todos

La web PokemonGoEsp hizo un llamamiento a los jugadores de Pokémon Go vigueses y estos respondieron. Cientos de jóvenes de Vigo se dieron cita ayer en la Alameda y sus alrededores para disfrutar en compañía del videojuego de moda. La segunda 'Pokequedada' organizada en la ciudad fue un éxito, tanto de asistencia como de diversión.

Vigo se convirtió ayer en uno de los epicentros de Pokémon Go a nivel nacional. La reunión de entrenadores en la Plaza de Compostela fue parte de un evento simultáneo que también tuvo lugar en otras grandes ciudades como Madrid (Puerta del Sol), Valencia (Ciudad de las Artes y las Ciencias), Sevilla (Plaza de España), Gran Canaria (Estadio Insular) y Tenerife (Parque García Sanabria).

La 'Pokequedada' reunió a grupos de jóvenes por centenas entre la Alameda y Montero Ríos. Desde las 17.00 a las 21.00 horas la organización puso cebos gratuitos en todas las 'Pokeparadas' de la Plaza de Compostela para que no dejasen de salir Pokémon durante cuatro frenéticas horas de caza. El único límite fue el tiempo que durasen las baterías de los teléfonos móviles, aunque para evitar ese problema muchos iban pertrechados con sus 'power banks'. Los jóvenes que decidieron quedarse durante todo el evento pudieron terminar la tarde con más de cuatrocientas capturas.

La gran mayoría de entrenadores Pokémon que acudieron ayer a la quedada eran adolescentes y jóvenes de entre veinte y treinta años. Pero la aplicación más popular del momento no solo los ha enganchado a ellos. Muchos padres fueron ayer con sus hijos a la Alameda para pasar una tarde en familia. Y no solo jugaban los niños. Muchos adultos también iban pegados a los teléfonos para no dejar escapar ninguna captura. También se dejaron ver otros entrenadores con sus mascotas. Los jardines de la Plaza de Compostela resultaron el escenario idóneo para pasear al perro a la vez que se capturaban Pokémon.

Locura por un Pokémon raro

Una de las estampas más curiosas de la tarde fue el momento en el que apareció un Pokémon raro, uno de esos ejemplares dificiles de capturar y que rara vez se dejan ver. Apenas había transcurrido una hora de la quedada cuando un grupo de jugadores entraron en la Alameda para avisar al resto de que en el paseo de Montero Ríos había aparecido un Dragonair. En ese mismo momento todo el mundo dejó lo que tenía entre manos para unirse a una marea humana que cruzó a toda prisa la calle Pablo Murillo para poder hacerse con el Pokémon, que les estaba esperando en el Náutico.

Los organizadores de la 'Pokequedada' también quisieron premiar a los asistentes con el sorteo de varios regalos. Los jugadores más afortunados se llevaron camisetas, gorras y baterías portátiles con forma de 'pokeball'.

Este evento se trata del segundo de este tipo celebrado en la ciudad. El anterior se produjo bajo un intenso calor el 28 de julio en la playa de Samil, justo en la zona de la pista de patinaje del paseo, donde cada día se reúnen numerosos jugadores para ampliar su colección. Pokémon Go, la aplicación que ha batido todos los récords, ha echado raíces en la ciudad y sus jugadores vigueses volvieron a demostrar que siguen tan enganchados como el primer día.