Caballero reclama alternativas a la vía Parejo a la Xunta, que sostiene: ´La mejor es un nuevo PXOM´

La Xunta confirmó ayer el rechazo a la vía propuesta por el alcalde para tratar de salvar el Plan Xeral, anulado en noviembre por el Tribunal Supremo. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio emitió la resolución que da respuesta al planteamiento del Concello tras examinar sus servicios jurídicos el dictamen desfavorable del Consello Consultivo de Galicia. En la contestación concluye que la opción municipal, basada en un informe del catedrático Luciano Parejo, es "extremadamente arriesgada" y podría "agravar el problema" en lugar de resolverlo. El regidor arremetió horas antes contra el Gobierno Gallego, al que acusa de haber encargado al Consultivo un "contrainforme" para "destruir" su propuesta "sin aportar ninguna alternativa". La resolución firmada por la conselleira Beatriz Mato indica que, a la vista del examen, "resulta indudable que la mejor solución para el problema, desde una perspectiva jurídica y práctica, es la aprobación de un nuevo Plan Xeral".

Caballero recordó que el Tribunal Supremo anuló el PXOM por una deficiencia en la tramitación de la Xunta, en concreto la insuficiente motivación de la declaración de inviabilidad, emitida en 2008, de someter el planeamiento a Evaluación Ambiental Estratégica. "Son los causantes de la sentencia, y mientras el Ayuntamiento ha buscado medidas jurídicas para tratar de resolverlo recurriendo al experto con mayor prestigio en urbanismo, la Xunta pidió un informe a un órgano asesor, nombrado por la comunidad autónoma, sin solicitarle que estudie las vías para resolver el problema. Es singular y paradójico", recriminó el alcalde.

La vía Parejo mantiene que el Plan puede salvarse con una declaración de inviabilidad "bien fundamentada" y una nueva aprobación definitiva. El Concello solicitó esos trámites a la consellería, que el mes pasado pidió al Consultivo un pronunciamiento. Ayer respondió a la solicitud municipal tras emitir el órgano su dictamen. La contestación recoge las principales conclusiones del informe del Consultivo, -que considera que la propuesta municipal "no se sostiene en derecho"-, y acaba desestimando la vía Parejo.

"Ficción o simulacro"

La resolución señala que la vía del Concello "podría muy fácilmente entenderse por los tribunales de justicia como una "ficción" o "simulacro" tendente al incumplimiento en fraude de ley de la sentencia del Supremo". Así, concluye que "la pretendida solución podría, más que resolver, agravar los problemas urbanísticos de la ciudad". La conselleira Mato subraya que la anulación del Plan "provoca una situación grave en Vigo" y considera que la mejor solución es un nuevo Plan "que aborde la situación de la ciudad en su conjunto, defina el modelo urbano y las grandes líneas de los nuevos desarrollos, establezca los elementos de la estructura general y orgánica del territorio, y determine las previsiones temporales de ejecución de la política urbanística". Asimismo, reitera la oferta de "máxima colaboración" con el Concello "para acortar los plazos en lo posible", y resalta que la nueva Lei do Solo "simplifica" trámites.

Caballero cargó previamente contra la Xunta. "Causaron un daño inenarrable y no aportan solución sabiendo que la responsabilidad patrimonial es suya. Da la impresión de que los informes que piden son para destruir, no les veo ninguna preocupación. Quieren mirar para otro lado, como que no va con ellos, pero sí va", advirtió.

La oposición, por su parte, da por descartada la vía Parejo y reclama al regidor agilidad en la elaboración de un nuevo PXOM para devolver la normalidad urbanística a la ciudad. No obstante, PP y Marea tienen visiones diferentes. Elena Muñoz, portavoz popular, considera válida la base del documento de 2008, mientras que Rubén Pérez, responsable de Marea, reclama "construir un modelo nuevo de ciudad".

El PP recordó que, cuando fue emitida la inviabilidad, era conselleira de Política Territorial la actual edila de Urbanismo, María José Caride. Muñoz dice "no entender cómo el alcalde culpa a la Xunta y mantiene a la concejala que avaló el Plan". Caballero contestó, a preguntas de los medios, que las declaraciones de inviabilidad se emitieron tanto por el Gobierno bipartito autonómico (PSOE-BNG) como con el del actual presidente Alberto Núñez Feijóo. Los planes de medio centenar de ayuntamientos, también con declaración de inviabilidad, estarían en riesgo de caer por la misma doctrina del Supremo, según apuntó el alcalde. "Esto no va de personas. Es la Xunta la causante. ¿No le van a pedir al Consultivo que explore vías de solución?", preguntó.

Muñoz califica de "contundente, unánime y sin fisuras" el dictamen del Consultivo y afirma que "demuestra que en el urbanismo no hay atajos". La edila avisa de que la vía Parejo "está muerta" y dice confiar en que, "por el bien de Vigo, Caballero tenga avanzado un nuevo Plan". En este sentido espera que "a la mala noticia de la imposibilidad de seguir por esta vía no se sume una aún peor, que sería la de que el alcalde y su gobierno no hayan hecho nada más en todo este tiempo que fiar todo a una sola opción, porque si así fuese se habrán perdido diez meses". La concejala reclamó al alcalde que dé explicaciones sobre cómo está el proceso para elaborar un nuevo PXOM, urge a "emplear el 100% de los recursos del Concello", y ofrece mano tendida para trabajar en la redacción.

Rubén Pérez, por su parte, advirtió de que "ahora ya no vale la pelea entre administraciones" y conminó al alcalde a volcarse en la confección de un nuevo Plan "con consultas y diálogo permanente con la sociedad viguesa". "Es importante que los ciudadanos opinen sobre cómo vamos a construir el modelo urbanístico", enfatizó el portavoz de Marea, quien antes del dictamen del Consello Consultivo había advertido de que, si siguiese adelante la vía Parejo, la formación acudiría a los tribunales por considerar que se estaría intentando esquivar la Evaluación Ambiental Estratégica.