Lufthansa sondea el potencial de Vigo para abrir un vuelo a Fráncfort o Múnich en 2017

La compañía aérea más grande de Europa, la alemana Lufthansa, vuelve a poner sus ojos en Vigo. Es al menos la tercera vez que lo hace en menos de diez años. De hecho, el propio Concello trató ya de captarla. Pero en esta ocasión todo apunta a que su plan es firme, aunque han ampliado su radio y están sondeando ahora también viabilidad de aterrizar en Lavacolla o Alvedro. El director general de la aerolínea en España y Portugal, Carsten Hoffmann, acompañado de otros cuatro altos directivos se reunieron ayer en el Club Financiero con representantes de todos los sectores económicos punteros de la urbe olívica para conocer de primera mano sus inquietudes en materia de conectividad aérea y sondear el potencial de Peinador para poner un vuelo directo hacia alguna de sus dos principales bases: Fráncfort o Múnich. "Aunque todavía no hay nada cerrado, nuestra idea sería la de poder empezar en marzo de 2017. En un plazo de dos meses podría haber ya una decisión tomada", admite en declaraciones a este periódico el máximo responsable de Lufthansa en la Península Ibérica.

Pero esta vez no solo Vigo está en el punto de mira de la aerolínea. Lufthansa está analizando también las otras dos terminales gallegas y sus directivos han mantenido ya reuniones en A Coruña y Santiago. Si bien es cierto, y según han trasladado a este periódico fuentes conocedoras de lo tratado en dichos encuentros, la opción de Alvedro sería en este momento la menos probable. Al respecto, el director general en España de la compañía se mantiene imparcial. "No tenemos aún ninguna preferencia. Hemos recopilado mucha información y vemos pros y contras en los tres aeropuertos. Los tres son diferentes. Incluso sus áreas de captación también. Vamos a analizarlo, hacer cálculos con todo lo que tenemos y luego decidiremos", explica.

A priori, ha sido en la reunión de Vigo en el que han participado un mayor número de personas en representación de todos los sectores productivos. En Santiago -anotan fuentes conocedores de las reuniones- se trató principalmente el atractivo turístico con la Cámara de Comercio. Pero en la mesa olívica se sentaron, además de responsables de la Cámara de Comercio, hasta una veintena de portavoces de los armadores, la automoción, el naval, la pesca, el granito o de firmas tecnológicas del área de Vigo, sectores todos ellos que envían -y reciben- cada año a cientos de trabajadores vía aérea y que en muchas ocasiones -como se hizo constar la reunión- se ven obligados a hacerlo por Oporto por falta de buena conectividad desde la ciudad olívica, particularmente tras la marcha de Air France. Pero en la mesa viguesa también hubo representación de la Agencia Europea de Pesca, de importantes empresas alemanas con oficina en la ciudad olívica o de la Vigo Convention Bureau, institución dependiente del Concello que lleva años tratando de conseguir una conexión directa entre Peinador y Alemania y que, según pudo saber este periódico, hace meses que abrió contactos con la aerolínea alemana.

Peso industrial

El peso industrial y poblacional de Vigo fue precisamente lo que más destacó el máximo responsable de la aerolínea en España. "Hay una industria y un mundo empresarial que me ha impresionado. Es más diverso de lo que pensaba. Vigo no solo tiene muchas empresas, sino que buena parte se organizan en polígonos. Tiene firmas grandes, como es el caso de Citroën, pero también un montón de industrias de barcos, pesca, automoción, de tecnología... ha sido muy interesante para nosotros. Soy más optimista que hace tres días. Pero en cualquier caso, la decisión última de volar en Galicia y en qué aeropuerto no depende de mí, sino de la central", anota Carstenn Hoffmann.

La industria viguesa es sin duda una de las grandes bazas con las que cuenta la ciudad. Lufthansa no responde al perfil de aerolínea low cost. Es una compañía de red y el pasajero de negocios es uno de sus pilares. Conseguir viajeros en conexión -es decir, que no vuelen punto a punto sino que tomen otro avión a otros países desde sus bases- está entre sus principales objetivos. "Como aerolínea de alta calidad es importante atraer especialmente a empresas y pasajeros de negocio. Pero también de ocio. La mezcla es importante. Y aquí nos han trasladado que muchas empresas tienen que salir desde Oporto. Que hay un 30% de viajeros del área de Vigo que lo hacen. Y me parece un porcentaje bastante grande", reconoce Hoffmann.