El Puerto recibirá al nuevo "TUI Discovery 2" con nueve escalas y 15.000 cruceristas

El antiguo "Legends of the Seas", ahora "TUI Discovery 2", durante su atraque en Vigo en 2005. // R.Grobas

El puerto de Vigo ha sido incluido en un circuito de nueve cruceros que hará a partir de mayo de 2017 el nuevo buque del operador británico Thomson Cruises "TUI Discovery 2", según ha anunciado recientemente dicha naviera en su página web. Con estas nueve escalas, la programación de cruceros del próximo año en Vigo aumenta hasta 64, cifra todavía muy lejana a las 82 que se esperan para la presente temporada, y que solo vendrá a maquillar las funestas previsiones que se vienen barajando desde meses atrás, que harán retroceder a la terminal viguesa a la cifra de cruceros que recibía anualmente a comienzos del presente siglo.

El TUI Discovery 2 realizará una escala quincenal en Vigo entre el 23 de mayo y el 19 de setiembre de 2017, frecuencia que se verá mínimamente alterada en julio, mes en el que hará dos salidas consecutivas al Mediterráneo.

Circuito luso-español

Este circuito se enmarca dentro de un itinerario redondo desde Málaga en el que su primera parada será en el muelle de la estación marítima a donde llegará directamente desde la terminal andaluza. Los puertos de Leixoes, Lisboa, Cádiz y Gibraltar completarán el recorrido de la nave antes de su regreso a Málaga, desde donde alternará otra rotación, asimismo de una semana, con la Costa Azul y puertos de Mediterráneo peninsular como destino.

El TUI Discovery 2, desplaza 69.130 toneladas brutas y mide 264 metros de eslora. Cuenta con capacidad para 1.830 pasajeros alojados en 915 cabinas, por lo que en sus nueve escalas acercará a Vigo a no menos de 15.000 cruceristas.

Este barco es un viejo conocido del puerto vigués, cuando lo frecuentó en 2004 y 2005 como Legend of the Seas. Entonces pertenecía a Royal Caribbean, quien lo acaba de vender a la naviera alemana TUI Cruises en la que tiene una participación del 50%. Ésta, a su vez, ha firmado un acuerdo de fletamento con el operador inglés Thomson Cruises que incluye asimismo al buque gemelo TUI Discovery, ex-Splendour of the Seas, con los que la naviera británica da un importante paso en la ampliación de su flota.

La magnífica acogida que ha tenido este año el circuito de cruceros desde Málaga con escala en Vigo, servida en el presente ejercicio por un barco más pequeño, el Thomson Spirit, que durante este año sumará un total de siete atraques en Vigo, ha animado al popular operador británico a reforzar de cara al próximo año su apuesta por este itinerario, en el que el puerto de Vigo ha vuelto a ser uno de los destinos seleccionados.