Ballesta: ´Un clúster náutico reforzaría el peso del sector, que suma un centenar de entidades´

El Náutico apuesta por poner en marcha un clúster que fortalezca el sector, lo convierta en "un referente en la costa atlántica europea" y aglutine al centenar de entidades de todo tipo que -estima el club de As Avenidas- están relacionadas de un modo u otro con la actividad náutica en la ría y el área metropolitana de Vigo. "Es un sector que tiene un papel importante en la economía de la comarca, pero un clúster podría reforzarlo para que llegara a ser mucho más importante", señala el presidente del club de As Avenidas, Justo González Ballesta, quien hace apenas dos semanas planteó a Zona Franca constituir un clúster náutico para coordinar, promocionar e impulsar el sector. La iniciativa coincide en su filosofía con las propuestas en materia de marina deportiva que recoge el Blue Growth, una iniciativa impulsada por la Autoridad Portuaria de Vigo y que ha contado para la redacción de sus objetivos con la participación del propio Náutico de Vigo, el Liceo de Bouzas, Punta Lagoa, Marina Davila o el Monte Real Club de Yates de Bayona.

"Los clústers surgen para ganar cuota de mercado y hacer más apetecible esa actividad dentro del área. Lo que buscamos es abaratar costes, rentabilizar las instalaciones, agrupar una oferta que ahora está absolutamente dispersa, intentar unificar criterios y abaratar costes... Hacer atractivo el sector", señala Ballesta.

Campus del Mar

Entre las actividades que cita figuran, además de los clubes y marinas, los centros de formación, negocios de alquiler de embarcaciones, transporte marítimo, actividades deportivas, remo, piragüismo, buceo, moda náutica, merchandasing, flyboard o seguros, entre otras actividades. Ballesta plantea incluso la adhesión del Campus del Mar, centro de la Universidad de Vigo de referencia en las investigaciones marítimas.

Quien lleva las riendas del Náutico insiste en el potencial del clúster, que podría convertirse -asegura- en "un referente en la costa del Atlántico europeo". A ello ayudaría el músculo del sector en la Ría de Vigo y los municipios del área metropolitana o la importante dotación de plazas de amarre. Cerca de 3.500, según estima Ballesta. Como referente señala el Clùster Nàutic de Barcelona, constituido en 2013 con el respaldo del Ayuntamiento y el Puerto de la Ciudad Condal, la Universitat Politècnica de Catalunya o diversas entidades del sector, como la Fundación Navegación Oceánica Barcelona (FNOB).

La propuesta del Náutico ha sido bien recibida en Zona Franca, que ayer reconocía que su contenido resulta "muy interesante". Por esa razón el Consorcio plantea llevar el planteamiento a su próximo comité ejecutivo, en septiembre, con la intención de impulsarlo. En la propuesta del Náutico se abogaría por la implicación de las principales instituciones de la ciudad -como en el caso de Barcelona-, entre las que se encuentran el Concello, la Universidad, la Xunta de Galicia o la futura Área Metropolitana, todavía por constituir.

Puerto de Vigo

También sería crucial la Autoridad Portuaria de Vigo. Ayer su presidente, Enrique López Veiga, reconocía que el planteamiento le resulta "atractivo" y avanza que lo estudiará. "La idea es buena porque la unión hace la fuerza y es un paso importante, pero hay que hacerlo con un objetivo en concreto. También habría que estudiarlo para ver cómo hacerlo", anota el responsable de Praza da Estrela antes de recalcar que deben ser los propios implicados quienes decidan cómo hacerlo.

El dossier del Blue Growth sobre marinas deportivas también aboga por la "creación de una entidad que coordine y centralice la información y la ponga a disposición de los usuarios" y que "unifique la oferta de servicios, tarifas, capacidades, acciones de marketing y la coordinación con otras entidades". "Todo lo que está en el Blue Growth hay que sacarlo adelante", zanja el presidente de Praza da Estrela.

El responsable del Liceo de Bouzas, José María Bravo Bosch, reconoce su sintonía con la propuesta del Náutico y del Blue Growth para que el sector gane fuerza. Desde Marina Davila, Joaquín Davila, muestra su conformidad con las iniciativas encaminadas a la unión en el gremio, pero insiste en que desconoce los detalles de la propuesta del club de As Avenidas, por lo que no quiere entrar a valorarla todavía. Sí recuerda que en el pasado ya se intentó constituir un clúster gallego, aunque la iniciativa no prosperó.