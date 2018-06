Cómo afrontar la selectividad

Descansos de quince minutos por cada hora de estudio, planificar bien las materias, alejarse del móvil... Estas son algunas de las recomendaciones de los expertos para afrontar con éxito los exámenes de ABAU, la antigua selectividad, que en Galicia se desarrollarán entre los días 12 y 14 de este mes. La profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya Modesta Pousada aconseja el día de la prueba "llevar reloj para controlar el tiempo, leer muy bien las preguntas y dejar para el final las que resultan más difíciles".

Los primeros en hacer la prueba serán los estudiantes de Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, que comenzarán el 5 de junio. Los últimos serán los de Galicia, Cataluña y Andalucía, que la harán una semana más tarde.

A pesar de que el año pasado aprobaron la prueba el 92,39% de los alumnos, cada año se repiten la angustia, el miedo de quedar en blanco y el estrés. En este sentido, Modesta Pousada aconseja "desdramatizarla" y, aunque reconoce que "es un examen importante, considera que los estudiantes no se juegan "el ser o no ser" de su futuro", por lo que recomienda pensar que "quien tenga muy clara su vocación, aunque no consiga suficiente nota, acabará llegando por una vía u otra".

Como base del éxito, la experta señala una buena preparación del examen, en la que tiene un papel fundamental la planificación, que debe ser "realista, ajustada al tiempo que se tiene y lo más concreta posible". Como ejemplo, Pousada pone que si un estudiante planifica estudiar una materia una mañana "sin concretar qué temas, al no tener un objetivo concreto, probablemente se distraerá más".

Por otra parte, la profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y doctora en psicología de la misma universidad Amalia Gordóvil destaca el repaso como un elemento "clave" para preparar la prueba y añade que para ser "más efectivo debe hacerse al final de cada jornada y de nuevo al día siguiente".

Gordóvil explica que en las primeras 24 horas después de un aprendizaje, sobre todo en el caso de los más memorísticos, "el olvido es más intenso", por lo que ha recomendado "repasar durante este periodo". El día antes del examen, la profesora ha aconsejado repasar conceptos por la mañana y por la tarde dejar los libros y salir a tomar el aire. El día de la prueba, es partidaria de no estudiar.

Las expertas también aconsejan "dejar el móvil lejos de la mesa de estudio" y explican que una manera de evitar distracciones innecesarias es "planificar todo lo que necesitamos antes de empezar a estudiar". "Los distractores son enemigos de la concentración", señala Gordóvil, que también subraya la importancia de una "buena higiene del sueño y una alimentación adecuada" para que el cuerpo tenga suficiente energía para afrontar la situación.

El control del tiempo el día del examen es "clave" para afrontarlo con éxito, por lo que las expertas recomiendan "llevar un reloj" y como la prueba de selectividad suele dividirse en tres días, entre jornada y jornada, aconsejan "relajarse y descansar".