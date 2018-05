Más de 20.000 alumnos están llamados hoy a la 'reválida' de 3º de Primaria

Los más de 20.000 alumnos y alumnas de 3º de Primaria que cursan estudios en centros gallegos están llamados a realizar entre hoy y mañana estas pruebas de evaluación, más conocidas como 'reválidas' tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Sindicatos y representantes de Asociaciones de Madres y Padres (Anpas) piden que el alumnado no realice las pruebas, en una especie de "boicot" porque consideran "que no tienen ningún valor educativo". Añaden, además, que "discriminan" al alumnado. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria define estos exámenes como "un procedimiento ordinario" que "ayuda a que el sistema educativo mejore". El portavoz en Santiago de la Federación de Anpas Galegas, Fernando Lacaci, mostró su "absoluto desacuerdo" con las pruebas puesto que, a su modo de ver, denotan una "desconfianza en la labor docente". "Se trata de una prueba concreta para evaluar a los alumnos, cuando se supone que quien tiene que evaluarlos es el profesorado que está con ellos todo el curso", explica Diego Pérez, de STEG. La Plataforma Galega en Defensa do Ensino (CIG-Ensino, Anpas Galegas y BNG, entre otras entidades), que hoy protestará en Santiago, indica que el curso pasado no realizó la prueba el 80% del alumnado.