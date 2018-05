Villares ve una "contradicción" en la compra del chalé de Iglesias y Montero

La compra de un chalé a las afueras de Madrid por 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias, líder de Podemos, e Irene Montero, portavoz en el Congreso, supone, en opinión de Luís Villares, portavoz de En Marea, una "contradicción" con su anterior discurso, resumido en un tuit de 2012 en que el primero cuestionaba dejar la política económica de España en manos de quien adquiriese un ático por ese precio, citando al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos.

A pesar de ello, considera "acertada" la decisión de dejar en manos de las bases de Podemos la dimisión de ambos dirigentes. "Nosotros no pensamos que el problema sea consultarle a las bases, el problema es que hay otros que no lo hacen", expuso Villares esta mañana, informa Efe.

Con ese argumento, trazó un paralelismo entre esa consulta y la que mañana y pasado celebrará En Marea sobre la diputada Paula Quinteiro. Los 2.400 inscritos del partido rupturista votarán si esta debe dimitir por haber exhibido su credencial parlamentaria ante la Policía Local en Santiago, decisión criticada por los afines a la diputada, por la dirección de Podemos en Galicia y por el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro.

"Ningún sector debe estar por encima del conjunto de los inscritos", recordó Villares sobre la campaña interna de los afines a Quinteiro para no participar en una consulta que, igual que esta, consideran ilegal por tratarse de un "revocatorio encubierto" que no cumple los requisitos de ese procedimiento.

De hecho, la Comisión de Garantías estableció que el resultado no es vinculante, por lo que Quinteiro no se vería obligada formalmente a renunciar al escaño de ser esa la voluntad de las bases. Es más, en FARO ya adelantó que no aceptaría el resultado. Villares aseguró que "En Marea sí aceptará el resultado", sin mayor concreción.



Carmen Santos

"Quiero manifestar todo mi apoyo y todo el cariño del mundo a Pablo e Irene. No doy crédito a tal campaña de acoso y derribo. No pensé ver en mi país, y en política, cosas tan vergonzosas. No pensé que los cargos políticos tuviésemos que exponernos a estos casos de linchamiento púlbico por osar hacer política en un proyecto con las ideas y las propuestas de Podemos". Con este arranque la líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, se posiciona en las redes sociales a favor de Pablo Iglesias e Irene Montero, envueltos en la polémica por la compra de un chalé de 600.000 euros.

"No puedo ni imaginar el calvario que debe sentirse con una persecución mediática y política de este calibre", sostiene Carmen Santos, quien tiene claro que "esto no va de comprar una casa grande, pequeña o mediana. Esto va de dirigentes que no se venden, que no roban y que tienen derecho a planificar una vida como quieran honrodamente". "Esto molesta y preocupa a las élites", agrega la responsable del partido morado en Galicia.

Santos sostiene que "pese a quien pese, y por muy poderosos sean los que tratan de impedirlo, el cambio en este país llegará de la ano de personas decentes y honestas".

La líder de Podemos Galicia compara las críticas a Iglesias y Montero mientras "se intentan ocultar" casos de corruptos y especuladores.