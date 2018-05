Once mil gallegos más tienen sanidad privada por el auge de los seguros médicos de empresa

La sanidad privada gana cada vez más clientes en Galicia. Uno de cada cinco gallegos ya tiene un seguro médico. Solo en el último año la cifra de asegurados se volvió a incrementar en casi 11.000 personas más y la población cubierta por este tipo de pólizas ya suma 476.000 ciudadanos en la comunidad autónoma. La contratación de seguros sanitarios es una forma de sortear las listas de espera del Sergas, sobre todo para acudir al especialista que es donde se se produce el cuello de botella en la sanidad pública. Pero hay otra circunstancia que está propiciando este incremento en el último año: el auge de las empresas que incluyen las pólizas de salud entre las mejoras laborales para sus empleados, una fórmula con la que contrarrestar la falta de subidas salariales y que fiscalmente beneficia a ambas partes.

Las compañías pueden deducir el cien por cien de las cuotas que pagan por estas pólizas de salud en el Impuesto de Sociedades y, al mismo tiempo, satisfacen a la plantilla sin necesidad de aplicar incrementos salariales en la nómina, que obligarían a la empresa a pagar más por la Seguridad Social de sus trabajadores. Además, el seguro médico privado contribuye a reducir el absentismo laboral de la plantilla. Se imita así el modelo americano en el que cada empresa cubre con una póliza los gastos médicos de sus trabajadores.

Y, entre los empleados, es una prestación muy valorada sobre todo entre aquellos que tienen hijos. Consiguen atención médica sin esperas y como no cuenta como rendimiento de trabajo no pagan IRPF por ello.

Desde la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal) señalan que las empresas que contratan este tipo de seguros para sus empleados "están creciendo muchísimo" en la comunidad autónoma y explica el incremento de gallegos con pólizas médicas que se está registrando en los últimos años.

La otra razón para que la sanidad privada tenga cada vez más adeptos es el temor al deterioro de la atención en la pública y las listas de espera del Sergas. El problema no está tanto en el médico de cabecera o en las intervenciones quirúrgicas, como en las largas esperas para ir al especialista y para hacerse pruebas diagnósticas. De hecho, según explican desde Ahosgal, existen pólizas de salud que ofrecen solo atención especializada. En un momento en el que la recuperación económica aún no ha llegado a todas las familias, muchas prefieren rascarse el bolsillo y no esperar meses para ir al traumatólogo, por ejemplo. Los gallegos con hijos son otro colectivo que apuesta por las pólizas de salud debido al déficit de pediatras de la red pública. De hecho, la falta de sustitutos en el área sanitaria de Vigo dejará sin atención pediátrica por la tarde a cinco centros de salud durante el verano.

En este contexto y, a pesar de la crisis, los seguros médicos en Galicia no han dejado de crecer, incluso a pesar de la crisis económica. El número de asegurados solo retrocedió en 2015, pero desde entonces aumenta año tras año. En los dos últimos ejercicios se han sumado casi 25.000 gallegos y ha sido Pontevedra la que ha concentrado casi la mitad de ese incremento.

En el último año, de los once mil nuevos asegurados, más de 6.100 han sido pontevedreses. Por el contrario,en A Coruña el aumento ha sido de solo 1.100 personas, en Lugo de 1.800 y en Ourense de 1.700.

El hecho de que el área sanitaria de Vigo siga a la cabeza en cuanto a listas de espera puede ser una razón. Desde la Asociación de Hospitales Privados explican además que la crisis golpeó con más dureza a la provincia de Pontevedra y se frenó la contratación de seguros médicos, que en otras provincias se mantuvo a buen ritmo y de ahí que ahora en la recuperación económica sea esta la provincia que lidere el crecimiento de pólizas.