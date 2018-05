Rueda da la huelga de Justicia por finalizada y elimina los servicios mínimos

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer que "ya no hay huelga" en la Administración de Justicia de Galicia y que, por lo tanto, la próxima semana ya no habrá servicios mínimos. En todo caso, mañana acaba el ultimátum dado a los sindicatos para que se pronuncien sobre si aceptan o rechazan la propuesta del Gobierno. Si la Xunta no recibe ningún apoyo, entonces se sentirá liberada de todos los compromisos adquiridos durante la negociación.

"Estamos seguros de que hay muchos funcionarios que esperan que se llegue a un acuerdo, pero la Xunta con quien tiene que hablar es con los representantes sindicales", añadió.

El sindicato USO, mayoritario en el sector, reclamó ayer que se amplíe el plazo y así tener más tiempo para someter la oferta económica a consulta de los trabajadores. El presidente del comité de huelga, Julio Bouza, explicó que pretende conocer la opinión de todos los funcionarios de Justicia para decidir si se adhiere a la propuesta.

Y UGT, el tercer sindicato con mayor representación, comunicó ayer que abandona el comité de huelga de Justicia por "inseguridad jurídica" ante la interrupción del paro.