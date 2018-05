Caballero: "Para Rajoy, Galicia no es una prioridad en las cuentas del Estado"

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, criticó ayer que Galicia "no es una prioridad" para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alegando la inversión reservada para la comunidad en los presupuestos generales del Estado. El socialista, que se reunió en el Congreso con la portavoz socialista en la Cámara, Margarita Robles, exigió al Ejecutivo 600 millones adicionales para la comunidad a mayores de los 900 previstos.

Caballero defendió que su formación está diseñando una "hoja de ruta para Galicia que ponga como prioridad los problemas del país frente a un Gobierno que se olvida de las necesidades de los gallegos" y aseguró que el nivel de inversión en Galicia prevista en las cuentas de este año es muy inferior incluido en las cuentas de los Gobiernos de Zapatero durante los peores años de la crisis: 900 frente a 1.500 indicó.

"No tienen una prioridad social, no cambian el modelo productivo de país y no aprovechan la mejora en las cifras macroeconómicas para que lleguen a las familias", censuró Caballero, que criticó la falta de presión de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, por estar "buscando escalar posiciones" en la sucesión de Rajoy.