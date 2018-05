El presidente de la Eurocámara apoya que Galicia se conecte al Corredor Atlántico

"Es importante no dejar fuera al noroeste español del Corredor Atlántico", declaró ayer el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, tras entrevistarse con el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. También se comprometió ante los periodistas a hablar con el comisario europeo Michel Barnier, responsable de negociar el Brexit, para intentar salvaguardar los intereses pesqueros de Galicia en Reino Unido.

Feijóo se mostró optimista tras su encuentro con Tajani para que a partir de 2021 Galicia acceda a fondos europeos (Conectar Europa II) para modernizar su red ferroviaria y así estar en las mejores condiciones posibles para luego entrar a formar parte del Corredor Atlántico. Hoy mismo, Feijóo volverá a trasladar la importancia de que Galicia no quede de nuevo al margen de este corredor a la comisaria de Política Rexional, Corina Cretu.

La inclusión del noroeste español en el Corredor Atlántico de la red ferroviaria europea de mercancías ha de esperar al menos hasta 2027. Las negociaciones para que el noroeste español disponga de una línea ferroviaria de mercancías modernizada para llevar contenedores hasta Francia y el resto de Europa no empezarán hasta dentro de 6 años y hasta 4 años después no se sabrá si Bruselas dará su OK para financiar las obras. Éste es el calendario de la UE, y es imposible alterarlo, sostienen desde Bruselas.

La única opción antes es "optar a financiación de la UE por formar parte de la red básica de la Unión". Y así conseguir recursos para modernizar la líneas ferroviarias.

Feijóo confía en que a partir de 2021 Galicia empiece a recibir fondos comunitarios para adecuar su tren de mercancías. Su esperanza se fundamenta en que "por primera vez el Gobierno de España ha convertido esta conectividad en prioridad uno, en fundamental", explicó. Además la demanda gallega está respaldada por Asturias, Cantabria y Castilla y León, que hacen lobby y denuncian la"marginación" una vez más del Noroeste español.

El titular de la Xunta defendió ante Tajani que es una cuestión de "equidad". "No hay justificación para que los puertos del Noroeste español queden excluidos, cuando sí están conectados al Corredor el de Leixoes y Lisboa", remarcó.

"¿Cómo no se va a conectar el principal puerto pesquero de Europa, el de Vigo, o un puerto, como el de A Coruña, uno de los que recibe más fondos europeos, al Corredor Atlántico y poder llevar sus mercancías al resto de Europa por tren?", se preguntó ayer, para explicar que la exclusión inicial de Galicia fue "una decisión precipitada" y urge recificarla.

La demanda de Feijóo se produce un día después de la reunión en Léon de los empresarios del Noroeste para exigir la inclusión de los ramales ferroviarios que unen Palencia con los puertos de Vigo, A Coruña, Gijón, Avilés y Santander en el Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transportes. El objetivo es acabar con la "marginación" y el "aislamiento" que padecen en materia de transporte de mercancías Galicia, Asturias, Cantabria y León.