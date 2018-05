Quinteiro cree que el PP es el "único ganador" de la polémica sobre su dimisión

El Consello das Mareas vota hoy el reglamento para celebrar el 22 una consulta a sus inscritos sobre si debe dimitir la diputada Paula Quinteiro por haber esgrimido su carné de parlamentaria ante la Policía de Santiago en un altercado tras una queja vecinal por vandalismo. La parlamentaria descarta dimitir y no acatará el resultado de la consulta por entender que es ilegítima, pero abre la puerta a someterse al proceso revocatorio establecido en las normas de En Marea, que supondría convocar un plenario. "Es importante que las inscritas conozcan mi versión, que yo no participé en ningún acto vandálico y que lo que se traslada es falso", expuso ayer en una entrevista en Europa Press tras haber descartado esta semana en FARO asumir la decisión de las bases. La polémica, añade, solo tiene al PP "como único ganador".

Quinteiro, además, destacó la diferencia entre las 11.000 personas que votaron en las primarias que le permitieron alcanzar un escaño y las alrededor de 3.000 que actualmente conforman el censo de En Marea. "Me gustaría que las personas que me votaron, que son a las que me debo, participaran en este proceso", indica.

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, descartó en la Radio Galega que su compañera hubiese "destrozado retrovisores", como aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo, dijo, "el ridículo", pero añadió que el atestado policial señala que trató de "dificulta" la labor de los agentes.