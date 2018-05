"Nos preocupa que unos pocos eclipsen los éxitos del PP", reconoce Feijóo

La "estabilidad" es el valor que desde la irrupción de las mareas en 2015 esgrime el PP como aval para tratar de convencer a los votantes. A nivel autonómico, lo consiguió en 2016 con la tercera mayoría absoluta consecutiva, un tirón que quiere aprovechar para recuperar las alcaldías coruñesas que le arrebataron las debutantes mareas, que el presidente de la Xunta y líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, definió como "los profetas del no", recuperando de la hemeroteca una vieja definición del BNG realizada por el fraguismo. Sin embargo, el panorama aparece sombrío por los casos de corrupción que salpican a las filas populares, como la dimisión de Cristina Cifuentes en Madrid tras haber obtenido un máster sin cumplir los requisitos exigidos y conocerse un vídeo de un intento de robo de unas cremas. A Feijóo le preocupa recuperar a los votantes que se fugaron, pero también el efecto de casos como aquel. "Nos preocupa que unos pocos eclipsen los éxitos de este gran partido", reconoció ayer.

Sus palabras supusieron un toque de atención a los suyos durante la reunión de la interparlamentaria de los populares celebrada en Santiago después de la caída en apoyos que muestra la encuesta del CIS. En el acto, Feijóo pidió a los suyos "escuchar a la gente y a las aldeas" para plasmar en las instituciones sus demandas y lanzó un dardo no solo a la oposición de las mareas, sino a Ciudadanos, de escasa presencia en Galicia, pero cuyos votos podrían derivar de una huida del caladero de la gaviota. "Mientras hay partidos rumiando las encuestas, nosotros trabajamos en una jornada de sábado para tratar de seguir haciendo las cosas bien", expuso en alusión a los de Albert Rivera durante un acto en el que sonó el People have the power de Patti Smith.

El cónclave supuso un nuevo acto de motivación interna y reivindicación frente a las mareas, a las que no citó Feijóo. "Este partido no tiene ningún dilema entre hacer política en las calles y en las instituciones", expuso frente a las críticas de sus rivales rupturistas de gobernar en contra del interés común. Como símbolo del traslado de las demandas ciudadanas a las instituciones citó la inauguración de la autovía do Morrazo, que el viernes abrió sus primeros siete kilómetros quince años después de que se colocase la primera piedra.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, mantuvo un coloquio en el que también intervino su homólogo autonómico, Miguel Santalices. La primera defendió la transparencia como "eje vertebrador" de la actividad parlamentaria, clave en la democracia española. "La transparencia es una forma de entender la actividad pública como suma de aportaciones individuales para ejercer responsabilidades políticas", defendió antes de recordar la aprobación de la Ley de Transparencia en 2013.

En esa línea ensalzó el trabajo parlamentario para regular la presencia de los lobbies a partir de una proposición legislativa del PP. "Los grupos de interés tienen un derecho legítimo de intervenir en el proceso legislativo, pero su aportación debe hacerse con luz y taquígrafos", añadió.