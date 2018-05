Caballero, contra Cs: "Poco contenido y mucho marketing"

"Una nueva opción política con poco contenido y con marketing más que otra cosa". Esta crítica a Ciudadanos no salió ayer de las filas del PP, pero perfectamente podría haber sido así, igual que en ocasiones anteriores. La crítica lanzada al partido naranja procede del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. ¿Por qué? Porque el líder de los socialistas gallegos teme que "sectores conservadores del país, ante el retroceso electoral del PP, impulsan a Ciudadanos como recambio de la derecha por la derecha". Así lo dijo en una jornada sobre Gobiernos locales al servicio de la ciudadanía, organizada por el PSdeG en Santiago.

También influye el sondeo del CIS publicado esta semana y que da por hecho el sorpasso del partido de Albert Rivera sobre el de Pedro Sánchez. La encuesta también constata que la nueva alternativa al PP crece no solo a costa de 'robar' electores a los populares, sino también a los socialistas.

Ciudadanos maneja estudios que apuntan que de cada tres nuevos posibles votantes nuevos, dos proceden del PP y uno del PSOE. Por ello, ayer Gonzalo Caballero se empleó a fondo en combatir a la formación naranja, para convencer a los indecisos del PSdeG que "la única opción de cambio real" es el PSOE. El secretario xeral presentó al PSdeG como un partido "revitalizado, fuerte y vivo" que aspira a "muscular el cambio político en Galicia".

A la jornada organizada por la dirección gallega a un año de las elecciones municipales, solo asistió en representación del PSOE de Pontevedra, José Manuel Valcárcel, que es el secretario de Política Municipal en la provincia.

Sí acudió e intervino el presidente de la Diputación de A Coruña y también líder de los socialistas en esa provincia, Valentín Formoso. El además alcalde de As Pontes hizo autocrítica y reconoció sentirse "muy preocupado" por la situación del PSOE en las urbes donde no gobierna."Estamos francamente preocupados por la imagen que damos en las ciudades, porque no se limita solo a las ciudades, sino que se expande como positivo o negativo, en función de como se actúe", advirtió Formoso. No citó casos concretos, pero en la mente de los presentes estaba la dimisión de parte de la ejecutiva local de A Coruñao las discrepancias internas en el PSOE de Ferrol .

Formoso abogó porque "hacer una reflexión y que en las ciudades se escojan a los mejores candidatos", para lograr "volver a estar al frente de unas ciudades que fueron diseñadas y soñadas por socialistas". "No es admisible que en algunas de las ciudades la expectativa del PSOE pase por ser la cuarta fuerza política", remarcó.

En el acto también intervino la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y la secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo.