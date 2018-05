Fiscal delegado de Seguridad Vial en Galicia

-Con cumplir las reglas, me da igual que haya mil radares de aquí a Madrid. Si los adelantamientos se hacen en lugares permitidos, nunca habrá una multa; si en la autopista se circula a 120 km/h y uno conduce sin haber consumido alcohol o drogas, lo mismo. Yo, como ciudadano, me quejaría cuando me sancionan sin haber cometido infracción alguna. Yo tengo alguna sanción de tráfico. Me distraje, no cumplí y punto. Cuanta más vigilancia, mayor seguridad.