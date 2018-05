Familias numerosas, un colectivo en auge

Si los padres o madres que asumen en solitario la crianza de dos hijos pasan a convertirse en familia numerosa, este colectivo se disparará. Ahora mismo, hay 23.833 familias con este título, y podrían llegar a a superar las 32.000, pues según el INE hay 9.000 hogares monoparentales con dos hijos menores de 25 años.

En todo, el crecimiento de las familias numerosas ha sido destacado en los últimos tiempos. Un 25% más entre 2014 y 2015. ¿En plena crisis económica y cuando la tasa de natalidad está por los suelos? La explicación la dan en la Asociación Gallega de Familias Numerosas. Son familias "reconstituidas", es decir padres y madres separados que rehacen su vida sentimental con parejas que también tienen hijos. El 90 por ciento de las familias numerosas en Galicia tiene tres hijos.

La Asociación Gallega de Familias Numerosas aplaude la decisión del Gobierno de incluir a los hogares monoparentales con dos hijos y aprovecha para pedir más ayudas o ayudas más elevadas.

"Reclamamos que el acceso a descuentos o bonificaciones se tenga en cuenta la renta per capita, no la renta en general. No se puede, por ejemplo, penalizar a una familia numerosa por un consumo excesivo de agua", explica Dolores Seoane, portavoz de la asociación en Galicia.