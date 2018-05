"La autovía de Porriño es bastante mala, a ver si con el tiempo tenemos una para poder ir a 120"

-Los conductores se quejan cada vez más del afán recaudatorio de Tráfico y ven los nuevos radares, los helicópteros y los drones más como una fuente de ingresos que como mecanismos de seguridad.

- Cómo ciudadano apreciará que el asfaltado de algunas carreteras está en mal estado.

-Como fiscal le digo que es muy importante que las infraestructuras y el mantenimiento sea el apropiado. En la conducción influyen tres elementos: conductor, coche y vía. Pero en la mayoría de los accidentes, el factor humano es el desencadenante.

- Es más fácil multar que arreglar, por ejemplo, la autovía de O Porriño, la más peligrosa de España y que lleva esperando más de una década por un nuevo trazado.

-La autovía de O Porriño me parece bastante mala. Mientras no se toman medidas para arreglarla o de hacer un nuevo trazado se han puesto unas limitaciones, unos radares. Esa autovía la recorro a menudo, veo que se cumple la limitación de 60 o 80. Está toda la carretera marcada en amarillo. Es una autovía bastante mala, pero yo recuerdo lo que había antes de esa autovía. Aquello era tremendo. Para venir de Ponteareas a Vigo pasando por Porriño, que quedaba a la mitad, había días que se tardaba horas. No había ni doble carril. Mejorar se mejoró, a ver si con el tiempo tenemos una vía para poder ir a 120.

- ¿No ve excesivo el número de radares en esta autovía?

-Es lo más normal para poder evitar la gran accidentalidad. Mientras no se puede llegar a una vía perfecta hay que tomar medidas disuasorias.