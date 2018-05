Desbandada en el PP de Cee por discrepancias con la dirección provincial

Un total de 34 afiliados del PP de Cee (A Coruña) han pedido darse de baja del partido por discrepancias con la dirección provincial, que encabeza Diego Calvo, en la creación de la gestora municipal después de que la actual portavoz municipal y exalcaldesa, Zaira Rodríguez, expresara su intención de no volver a presentarse como candidata.

El grupo de afiliados que pidió darse de baja ha emitido un comunicado en el que advierte que los 34 nombres son una cifra "insignificante comparada con los simpatizantes activos que también abandonan la formación", en la que algunos de ellos, subraya, "llevan muchos años militando".

Los militantes que pidieron darse de baja denuncian que, tras el anuncio de Zaira Rodríguez, "escucharon rumores que se hicieron ciertos después de reunirse con la dirección provincial del partido", sobre que ya habría candidato para las municipales del próximos año. Este grupo de descontentos asegura que pidieron presentar una alternativa pero se les "denegó".

"La contestación de la (dirección) provincial fue que el proyecto estaba hecho y que no había marcha atrás, tan solo nos instaban a unirnos a dicho proyecto, cosa que no entendemos porque no es el procedimiento normal", asegura en su comunicado este grupo, quien reprocha también que en la reciente constitución de la gestora no se les dio "ni voz ni voto".

Fuentes de la dirección provincial han asegurado a Europa Press que hace algo más de una semana que se constituyó la gestora municipal con el objetivo de "dar un impulso" al partido en el municipio y que, frente a lo que dice este colectivo crítico, "se invitó a todo el mundo a participar".

Además, estas mismas fuentes han rechazado que haya un candidato escogido y han afirmado que, precisamente, se ha encargado a esta gestora que realice el proceso para la elección del cabeza de lista para las municipales de 2019.

La gestora está presidida por Ramón Iglesias García y su secretaria es Águeda María Díaz Mejuto; mientras que en ella está integrada también José Antonio Domínguez García, que ya fue alcalde.



Candidato

Frente a estas explicaciones, el grupo de militantes que ha pedido darse de baja se refiere a declaraciones recientes del presidente de la gestora que dicen que "no hay candidato", lo cual es "totalmente falso" y apunta que será el propio José Antonio Domínguez García.

Este colectivo acusa a la directiva provincial de que el nombre "ya lo tenía decidido desde hace muchos meses" y advierte de que es un "candidato que ya en el año 1995 dividió al partido, dando lugar a la formación de Independientes por Cee" (que actualmente gobierna en el municipio). La dirección provincial niega que el nombre esté acordado ya.