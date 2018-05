La Xunta elabora ya el plan para desatascar el trabajo acumulado por la huelga de Justicia

La Xunta trabaja ya en la elaboración de un plan de recuperación de las horas perdidas durante la huelga de Justicia que arrancó el pasado 7 de febrero y que ha suspendido mas de 25.000 juicios. El plazo para volver a la normalidad y aliviar el atasco requerirá al menos un año. El paro ha sido "interrumpido" por el comité de huelga, pero todavía hay trabajadores que continúan con la protesta. Ayer, la secundaron el 3,46% de los empleados públicos.

El plan de la Xunta, que no se puede poner en marcha hasta que no se cierre el acuerdo con los sindicatos, está siendo confeccionado por la Consellería de Presidencia con el beneplácito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Fiscalía Superior. Sin embargo, en estas conversaciones no están presentes los representantes de los trabajadores y es algo que estos critican. "Nos gustaría participar en la elaboración del plan y cómo se va a distribuir el trabajo que se ha perdido en estos tres meses porque somos los afectados", requirió ayer el presidente del comité de huelga, Julio Bouza, quien recordó que el conflicto aún no se ha cerrado e instó al Gobierno gallego a que se siente a negociar con los sindicatos. "¿Qué garantías tiene la Xunta de que los trabajadores se van a apuntar a ese plan sino participan en su elaboración?", se preguntaba ayer, Óscar Freixedo, de CIG.

La adhesión al plan es otra de las discrepancias entre las partes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en que implica a "todos" los trabajadores que quieran realizar las horas extra de forma voluntaria, y no solo a aquellos que han secundado la huelga. Ahora, el comité de huelga es partidario de que sean "todos" los empleados los que puedan acceder a esa bolsa de trabajo aunque Julio Bouza explicó que "el que no hizo huelga no tiene más carga de trabajo". "Entendemos que los primeros que tienen que entrar son los que han hecho huelga", reconoció.

Feijoó también tuvo ayer duras palabras para los sindicatos CUT, CIG y STAJ, contrarios, en un principio, a la última oferta de la Xunta. Denunció que "tres sindicatos llevan meses ocultándoles la verdad a los trabajadores, diciendo que podían recupera el salario" que perdieron por las movilizaciones. "Esto es falso y es ilegal", advirtió Feijóo.